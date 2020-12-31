Борец из Бурятии стал призёром турнира в Москве

Илья Жибалов выиграл «бронзу» в весовой категории 110 кг



26 декабря в Москве завершился IV международный рождественский турнир по вольной и греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Состязания проходили в стенах Московского училища олимпийского резерва №1. Награды в десяти весовых категориях оспаривали 159 юных вольников из России, а также гости из Армении и Беларуси.



По результатам турнира бронзовую медаль в весовой категории 110 кг завоевал Илья Жибалов из Бурятии. Его соотечественники Баир Баяндуев и Аюр Жигжитов заняли пятые места в весовых категориях 55 кг и 71 кг. Об этом сообщает паблик «Борцы Бурятии».

