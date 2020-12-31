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В Улан-Удэ праздновали память самого почитаемого святого Сибири

В Улан-Удэ праздновали память самого почитаемого святого Сибири
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В Бурятии отметили день памяти Симеона Верхотурского

31 декабря митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил богослужения в Вознесенском храме столицы республики. В этот день отмечается память прославления самого почитаемого сибирского святого — праведного Симеона Верхотурского, чудотворца (1694).

- В канун празднования памяти святого на средине храма была установлена икона святого праведного Симеона Верхотурского с частью его святых мощей. Митрополит Иосиф в сослужении секретаря Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонаха Тихона (Тихомирова) и духовенства храма совершил полиелейное богослужение. Перед чтимой иконой святого было пропето величание. Прихожане были помазаны архипастырем освящённым елеем, - сообщает пресс-служба епархии.

В самый день памяти святого праведного Симеона Верхотурского митрополит Иосиф возглавил в храме служение Божественной литургии. По её завершении он обратился к молящимся со словом духовного назидания и призвал на собравшихся Божие благословение.
православие Улан-Удэ епархия
 
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