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Красавицы Бурятии

Красавицы Бурятии
Общество, 
Из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, в Бурятии, как и во всей стране, были под запретом массовые мероприятия. Однако красотки республики всё же смогли проявить себя

В республике эти меры начали вводить весной, в конце марта. До этого времени успели провести конкурс красоты «Миссис Бурятия».

В финал вышли 32 красавицы. У женщин была интенсивная подготовка, где они оттачивали походку, прокачивали свои творческие навыки, рисуя Никиту Джигурду, демонстрировали интеллектуальные способности и многое другое. В итоге победительницей стала 31 –летняя Олеся Игумнова.

Она замужем, воспитывает двоих детей, по образованию - филолог, преподаватель английского и французского языков. Работает в банке.


Но не обошлось без скандалов. После конкурса одну из участниц лишили титулов. Короны лишилась Ольга Черкесова, которая заявила о нечестности конкурса.

«Я не вошла ни в топ-6, ни в топ-12, ни вообще в какой-либо топ. И я бы промолчала, если бы не сообщения от самих участниц, в том числе тех, кто получил главные короны, и от зрителей, перед которыми мне почему-то стыдно», - отметила девушка.

При этом Ольга получила две номинации из 32-х: «Миссис фитнес-2020» и от партнёра конкурса «Миссис Love Fitness-2020».

Организаторы конкурса отметили, что им решение далось непросто, и подобное случилось впервые за три года.


Затем наступило затишье. Лишь летом, когда ситуация с коронавирусом несколько стабилизировалась, бурятские красавицы решили покорять конкурсы России и не только.

15 августа в Москве в концертном зале «Известия холл» состоялся финал конкурса «Миссис Россия Мира». 2-я «Вице-миссис Бурятия-2020» Светлана Албегова получила звание «1-я Вице Миссис России Мира-2020». Также она получила номинацию «Миссис Оптимизм», а также «Достояние России».

Ещё четыре красавицы не оставили жюри равнодушными. Олеся Игумнова получила звание «Миссис обаяние», Александра Балданова – «Миссис многогранность», Бальжидма Янданова – «Миссис нежность», Анна Хохолова – «Миссис креативность».


Затем улан-удэнка Елена Дактаева стала победительницей конкурса «Леди Евразия 2020». За корону боролись 13 красоток из 12 регионов России. Все конкурсантки – замужние женщины в возрасте от 23 до 45 лет. Финал конкурса красоты проходил на Алтае. Представительница Бурятии в подобном конкурсе участвовала впервые. Для себя Елена участие в конкурсе назвала выходом из зоны комфорта.


В октябре улан-удэнка Виктория Яловик стала «Мисс Мото-2020». Конкурс красоты проходил в Иркутске. Женщина стала обладательницей ценных призов, денежного подарка в размере 5000 рублей, ленты «Мисс Мото-2020» и короны, которую передаст уже через год победительнице «Мисс Мото-2021». В 2018 году Виктория принимала участие в конкурсе «Миссис Бурятия», где получила номинацию «Миссис Улыбка-2018».


Опять же осенью красотки из Бурятии взяли титулы на конкурсе «Красы России-2020». На этот раз девушки со всей страны собрались в Сочи. Трое улан-удэнок покорили сердца жюри.

22-летняя Сэсэг Даиндарова стала третьей вице-мисс «Краса России-2020», она же выиграла в номинации «Мисс творчество». Сэсэг отправится на международный конкурс Miss Asia Pacific International на Филиппины.

18-летняя Оксана Куприянова завоевала титулы третьей юной вице «Красы России-2020» и «Мисс улыбка». От конкурса «Краса России» она хотела получить яркие эмоции, новые знакомства и огромный опыт. Представлять свой город для Оксаны была, по её словам, огромная честь, её девиз «Движение - жизнь!».

24-летняя Тунгалаг Дашиева стала «Мисс артистичность». В конкурсе красоты она участвовала, чтобы приобрести опыт и эмоции.

В прошлом году бурятские красавицы стали обладательницами титулов местных конкурсов красоты: Тунгалаг Дашиева - «Мисс Улан-Удэ -2019», Сэсэгма Даиндарова – «Вице Краса Бурятии – 2019», Оксана Куприянова – «Вице Мисс Улан-Удэ 2019».


Фиаско потерпела 24-летняя улан-удэнка на конкурсе «Мисс Офис». Юлия Дмитриева, специалист по работе с обращениями граждан в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, не смогла завоевать каких-либо титулов конкурса. За звание «Мисс Офис» боролись 28 красоток со всей страны. 


В декабре студентка Сарана Дашинимаева стала «Мисс Студенчество ДФО». В конкурсе «Мисс и Мистер Студенчество России» принимали участие девушки и юноши из 42 регионов страны. Сарана учится на четвёртом курсе Восточного института Бурятского госуниверситета. Весь ноябрь девушка вместе с командой федерации студенческого самоуправления ежедневно готовилась к конкурсу, чтобы достойно представить университет и республику.


Это, пожалуй, наиболее яркие представительницы Бурятии, которые представляли республику на крупных конкурсах.

Надеемся, что 2021 год будет богаче на подобные события.
итоги года
 
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