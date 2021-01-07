Культурные итоги 2020 года

Грандиозное шоу в Кремле
Если отмотать время на начало года, то всё началось довольно бодро - с Дней культуры Бурятии в Москве. В Государственном Кремлёвском дворце прошло два концерта в честь празднования Сагаалгана. На главной сцене страны выступили лучшие солисты и коллективы республики, а в фойе развернулась грандиозная выставка.
Мероприятие собрало лучших артистов Бурятии, именитых гостей и тысячи зрителей. Все присутствующие остались довольны фееричным и ярким представлением, которое организовала Бурятия.
Концерт в Кремле метафорически охватывал пять стихий учения буддизма; каждая из его пяти частей имела своё название: «Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия дерева», «Стихия огня» и «Стихия металла». Главные участники этого грандиозного мультимедийного шоу — Бурятский театр оперы и балета и театр «Байкал».
В шоу также были задействованы Государственный цирк Бурятии, театр современного танца «Угол Зрения», тувинский музыкальный коллектив «Чиргилчин», театр народной музыки и танца «Забава», государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», народный семейский ансамбль «Судьбинушка» и др.
На праздник в Кремле были приглашены известные государственные деятели страны, члены правительства России, общественные деятели, а также представители искусства и культуры страны.
Музыкальное событие в Улан-Удэ
Сразу после знаменательного события в столице России в Улан-Удэ стартовал большой музыкальный фестиваль «UUSOUND». Фестиваль сфокусирован на современной музыке и начинающих артистах из Бурятии, соседних регионов и других стран. Такое музыкальное событие проходило впервые, и его организатором выступила Бурятская филармония.
На несколько дней Улан-Удэ превратился в центр для любителей музыки и меломанов, где каждый сможет открыть для себя новую музыку. Фестиваль не ограничился определенным музыкальным стилем: были выбраны артисты, чьё творчество волнует и вдохновляет слушателей. С 26 по 29 февраля каждый вечер на разных площадках города проходили шоукейсы, которые знакомили зрителей с творчеством разных исполнителей, начиная от молодых и малоизвестных до тех, кто уже популярен по всей стране и даже за её пределами. 27 февраля состоялось главное событие фестиваля – большой концерт в ФСК, хедлайнерами которого стали Антоха МС (Москва), «Adwaith» (Великобритания), Thomas Azier (Нидерланды), «ДжаЯмми» (Чита), «Сезон Dождей» (Улан-Удэ).
Весной в связи с распространением коронавируса в Бурятии закрылись театры, кинотеатры, были отменены массовые мероприятия. Начали проводиться концерты, конкурсы в режиме онлайн. К тому же, артисты, жители региона начали предлагать пользователям интересные челленджи. Так, артисты театра «Байкал» запустили челлендж под названием «БурМоДэнс», который набрал популярность не только в республике, но и далеко за её пределами. Жители Бурятии с удовольствием подхватили эту затею.
Жители разных стран начали копировать любимые картины знаменитого бурятского художника Зорикто Доржиева.
Помимо этого, медийные личности Бурятии запустили «ностальгический» челлендж, в котором делились своими детскими фотографиями.
Молодёжный художественный театр Улан-Удэ запустил челлендж #СтихотерапиЯ. В домашних условиях и свободной форме актеры и сотрудники театра записывали видео с чтением стихотворений, чтобы поддержать тех, «кто вынужден сидеть на карантине, и тех, кому приходиться работать больше обычного».
Поддержка главных героев года
Жители Бурятии поддерживали врачей, главных героев трудного 2020 года. Сводный ансамбль «Селенга», состоящий из военнослужащих оркестровых подразделений, исполнил военные и фронтовые песни для врачей инфекционной больницы. Медики, борющиеся с коронавирусом, смотрели выступления из окон больницы.
Артисты Бурятии сняли клипы ко Дню медицинского работника. В одном из музыкальных роликов показывается работа бурятских медиков.
- За это время вы стали настоящими героями, за это время вы спасли многие жизни и продолжаете спать в эту самую минуту! Словами нельзя облегчить ваш труд, снять усталость, залечить мозоли от масок и дать возможность вам отдохнуть от спецодежды. Но знайте, что всё это неоценимо, что всё это несравнимо! Для вас это обычный труд, но для других это героизм, который внушает уважение! Помните, что вы самое ценное, что у нашей страны есть сейчас! Поэтому берегите себя, не забывайте заботиться о себе, не забывайте о своём здоровье, о сне, питании, отдыхе! Не забывайте восстанавливать свои силы и почаще смотрите на наши благодарности! Это ведь точно подарит улыбку и немного радости, повысит дофамин и придаст сил! Мы рядом! Мы с вами! Мы вместе! – обратились к медикам певцы.
Из-за коронавируса было отменено множество мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
От массовых мероприятий 9 мая в республике отказались, но несколько событий в Улан-Удэ без большого скопления народа всё же состоялись. Также были придуманы челленджи, празднование в необычном формате. К примеру, запущен челлендж «Стихи Победы 75», люди пели военные песни, зажигали в окнах фонари. 9 мая вместо Парада Победы над небом пролетели истребители, впервые акция «Бессмертный полк» прошла онлайн, помимо этого, прошёл телевизионный флешмоб «Песни о войне».
акция Фонарики Победы
Прошли 15 пеших парадных расчётов, проехало 50 единиц боевой техники.
Летом были открыты музеи. Большим событием осенью стало открытие в Улан-Удэ выставки известного бурятского художника Зорикто Доржиева под названием «Новая степь». До этого она была представлена на известной площадке мирового искусства – форуме «Венецианская биеннале».
- То, что этот проект доехал до нашего города – большое счастье, я думаю, в первую очередь для меня самого, потому что показать те вещи, которые созрели к этому времени, которые накопились за определённый период, показать их дома – это всегда очень важно, - поделился тогда Зорикто Доржиев.
В октябре открылись кинотеатры, в учреждениях должны были быть выполнены необходимые профилактические мероприятия. Тогда сообщалось, что кинозалы будут загружены не более чем на 30%.
Уже в ноябре из-за роста заболеваемости ковидом в республике ввели двухнедельный локдаун – в этом случае казалось, что о театрах можно забыть до 21 года. Но в декабре театрам в Бурятии наконец разрешили открыться. Учреждения не работали практически десять месяцев, они были закрыты ещё в марте 2020 года. За это время театры работали, сдавали спектакли – из-за ограничений премьеры проходили без зрителей – здесь пробовали формат телеспектаклей и т.д.