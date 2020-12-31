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В Бурятии ещё 185 человек заболело COVID-19

В Бурятии ещё 185 человек заболело COVID-19
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число случаев заражения составило почти 26 тысяч человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 31 декабря в республике зарегистрировано 25909 (+185) лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (13946) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 185 новых случаев: 143 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью. Круг контактных лиц составляет 5297 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего в Бурятии выздоровели от COVID-19 – 23134 (+198) человек. Дополнительно снято с наблюдения 287 пациентов.

В стационарах республики получают лечение 1183 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 887. В отделениях реанимации находится 76 пациентов (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ – 52 пациента (из них старше 65 – 34 человека), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 42.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2128 коек, занято – 1183, свободно – 945 коек. Занятость коечного фонда составляет 55,6%. Амбулаторное лечение проходят 1001 пациент с COVID-19, наблюдается 3063 человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 591 (+5) человек.

В лабораториях 5 государственных медицинских организаций, центра гигиены и эпидемиологии в республике, а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 2730 человек, с нарастающим итогом – 724 161 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
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