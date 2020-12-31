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Правительство направит 5 млрд в ДФО на субсидирование авиабилетов

Правительство направит 5 млрд в ДФО на субсидирование авиабилетов
Общество,  Фото:pixabay.com
Бурятия получит пакет акций единой авиакомпании в обмен на консолидацию авиационных активов

Развитие инфраструктуры и транспорта на Дальнем Востоке обсудил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава кабмина рассказал о создании объединенной дальневосточной авиакомпании.

- Контрольный пакет акций компании «Аврора» передан правительству Сахалинской области, теперь регион – единственный владелец этого стратегического перевозчика, и 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов. Новая единая дальневосточная компания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами, - подчеркнул Михаил Мишустин.

За четыре года пассажиропоток новой авиакомпании должен вырасти до двух миллионов человек. При этом будет развиваться и маршрутная сеть, чтобы между городами Дальнего Востока можно было осуществлять прямые перелёты, без стыковок в Москве или Новосибирске. Всего будет создано больше 500 маршрутов. Чтобы перелёты для дальневосточников оставались доступными, правительство направит пять миллиардов рублей для субсидирования авиаперевозок.

- Ключевая мера поддержки в этой сфере – программа субсидируемых тарифов в сообщении с Дальневосточным федеральным округом. Благодаря этой программе можно купить авиабилет по доступной цене – около восьми тысяч рублей. Эти льготные билеты могут приобретать студенты, пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью с сопровождающими, а также многодетные семьи. Владимир Владимирович, мы внимательно проработали все подходы, чтобы перелёты стали доступны для большего числа дальневосточников, подготовили предложения, и в случае вашего одобрения, мы готовы выделить дополнительно ещё пять миллиардов рублей на субсидирование авиабилетов для жителей Дальнего Востока, - отметил премьер-министр.

Глава кабмина добавил, что это позволит перевезти в 2021 году на 450 тысяч пассажиров больше, чем в предыдущем. Средняя цена билета для жителей региона составит 10200 рублей в одну сторону. По словам Владимира Путина, сейчас эта стоимость равна 16250 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
ДФО авиаперевозки
 
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