В Улан-Удэ стало светиться ещё одно историческое здание

Ещё одно историческое здание на «Арбате» приобрело архитектурную подсветку
В столице Бурятии несколько дней назад завершили работы по устройству новой подсветки на 113-летнем доме купца Н.Л. Капельмана, находящемся в собственности Буркоопсоюза. Также в вечернее время ранее засветилось 141-летнее здание музея истории города
в центре Улан-Удэ. МБУ «Горсвет» применил здесь новую технологию - гибкий 3D неон, рассказали в администрации города.
- Все работы проводились по согласованию с комитетом государственной охраны объектов культурного наследия, комитетом по архитектуре и градостроительству. Оборудование было приобретено из внебюджетных средств, - сообщают в комитете городского хозяйства.
Улан-Удэ недаром включен в список исторических городов России - многие достопримечательности нашли своё место на главной улице города – улице Ленина. Здесь расположено много интересных зданий старинной постройки, своим внешним видом одно из них выделяется особо — это дом купца Н.Л. Капельмана с атлантами. Считается, что идея родилась у купца во время путешествия по Петербургу.
Ещё одно историческое здание на «Арбате» приобрело архитектурную подсветку
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