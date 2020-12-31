Местами в республике до -43
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике переменная облачность, ночью по Прибайкалью, днём местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах порывы до 12-16 м/с. Температура ночью -30,-35, местами -20,-25, по северу и юго-западу до -38,-43, днём -20,-25, местами до -13, по северу, юго-западу -28-33.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -30,-32, днём -20,-22.
На Новый год в Бурятии холодно
Общество, Фото:
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