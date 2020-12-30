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В Чите работает тактильная выставка

В Чите работает тактильная выставка
Общество,  Фото:музейно-выставочный центр Забайкальского края
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»

Выставка для людей с ограниченными возможностями здоровья «Трогательное искусство» открыта в музейно-выставочном центре Забайкалья, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

- Экспозиция организована в рамках третьей всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!», участником которой наше учреждение стало уже в третий раз. Проект помогает сделать искусство доступным для многих людей и дает возможность прикоснуться к прекрасному в прямом смысле этого слова, - рассказали в музее.

Посетители выставки «Трогательное искусство» смогут осязать оригиналы настоящих скульптурных произведений XX века. Они расположены достаточно низко, так, что и детям, и инвалидам-колясочникам они полностью доступны. Кроме того, для гостей работает аудиогид, а сопровождающие текстовые материалы набраны специальным шрифтом.

- В рамках инклюзивной акции «Музей для всех!», в которой мы неоднократно принимаем участие в 2017 году для людей с ограниченными возможностями здоровья, мы провели демонстрацию мобильного лестничного подъёмника, а также экскурсию по действующим выставкам. Кроме того, для ребят из центров «Берегиня», «Росток», «Открытый мир» и Читинского детского дома №2 в учреждении проходили бесплатные экскурсии по экспозициям и разнообразные мастер-классы», - поделились специалисты музея.

Возрастное ограничение 0+
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