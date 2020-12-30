В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»

Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет



С 30 декабря в Забайкалье стартует прививочная кампания против COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона».



- 28 декабря в край поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», - рассказал заместитель руководителя управления краевого Роспотребнадзора Евгений Гредюшко. - На сегодняшний день получено 1300 доз вакцины, рассчитанной на вакцинацию 650 человек.



Вакцина стимулирует выработку иммунитета в отношении COVID-19 после двукратного внутримышечного применения. Интервал между прививками составляет не менее двух-трёх недель.



Вакцинация от COVID-19 проводится на добровольной основе, прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет. Первыми в крае будут привиты люди из групп риска – медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, Читинской противочумной станции.



Напомним, что первая вакцина от COVID-19 «ГамКовидВак» (производитель НИЦЭН им. Н.Ф. Гамалеи) поступила в Забайкалье в октябре текущего года. Она предназначена в первую очередь для вакцинации медицинских работников. По состоянию на 29 декабря первую вакцинацию получили 462 медработника края, двукратно привито 42 сотрудника медицинских организаций. Иммунизация вакциной «ГамКовидВак» продолжается. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

