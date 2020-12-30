Они будут отправляться позже на 13 минут
Пригородные поезда сообщением Улан-Удэ – Таловка и Улан-Удэ - Мысовая будут курсировать по новому графику. Расписание меняется с 18 января и до ввода нового графика в декабре следующего года по просьбам пассажиров.
Так, электричка №6227 «Улан-Удэ – Таловка» будет отправляться на 13 минут позже, в 17:38. На конечную станцию она будет прибывать на 12 минут позже, в 18:59.
Пригородный поезд № 6637 «Улан-Удэ – Мысовая» также будет отправляться позже на 13 минут, в 17:38. На конечную станцию он будет прибывать в 21:00, позже на 11 минут. Время указано местное. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
Электрички из Улан-Удэ будут курсировать по новому графику
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут
На территории установлены деревянные тротуары и беседки
Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет
При строительстве было проведено освещение
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»
Многотонное оборудование по обработке шерсти перевезли в цех
Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов
За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
Яблони украсили светодиодной подсветкой
В преддверии Нового года Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подвёл итоги и подготовил дайджест знаковых событий 2020-го
Она обошлась бюджету в 38 миллионов рублей