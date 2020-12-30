Электрички из Улан-Удэ будут курсировать по новому графику

Они будут отправляться позже на 13 минут



Пригородные поезда сообщением Улан-Удэ – Таловка и Улан-Удэ - Мысовая будут курсировать по новому графику. Расписание меняется с 18 января и до ввода нового графика в декабре следующего года по просьбам пассажиров.



Так, электричка №6227 «Улан-Удэ – Таловка» будет отправляться на 13 минут позже, в 17:38. На конечную станцию она будет прибывать на 12 минут позже, в 18:59.



Пригородный поезд № 6637 «Улан-Удэ – Мысовая» также будет отправляться позже на 13 минут, в 17:38. На конечную станцию он будет прибывать в 21:00, позже на 11 минут. Время указано местное. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.

