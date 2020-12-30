В Улан-Удэ театр Бестужева подвёл итоги 2020 года

Общество, Фото: Александра Данилова

В преддверии Нового года Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подвёл итоги и подготовил дайджест знаковых событий 2020-го



Премьеры



Несмотря на то, что практически весь год Русский драмтеатр не принимал зрителей в связи с распространением коронавирусной инфекции, репертуар пополнился несколькими новыми спектаклями. В марте состоялась премьера «Онегин» по мотивам романа в стихах Александра Пушкина в постановке Ивана Комарова. В сентябре и октябре прошли закрытые показы «Калеки с острова Инишмаан» по пьесе Мартина Макдонаха в постановке Антона Коваленко, бэби-спектаклей «Микрохи» Алмаза Садриева и «Ням-Ням путешествие» режиссера Ольги Бобровой. В ноябре Сергей Левицкий представил комедию по собственной пьесе «Шведская семья» профессора Густафа». Ждет показа спектакль для всей семьи «Добывайки» по повести британской писательницы Мэри Нортон.



Достижения и фестивали



Главным достижением стало попадание спектакля «Наводнение» в шорт-лист Российского национального театрального фестиваля «Золотая маска». Постановка на основе рассказа Евгения Замятина выдвинута в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Режиссер Сергей Левицкий претендует на премию в номинациях «Драма/ работа режиссера» и «Драма/ работа художника». Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, поборется за «Лучшую женскую роль». А Наталия Гара, художник по свету, с которой театр сотрудничает много лет, представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету».



За этот спектакль актеры – народная артистка России Нина Туманова, народный артист Бурятии Олег Петелин, Лиана Щетилина и Елизавета Михайлова – стали лауреатами Государственной премии Республики Бурятия в области искусства.



А также «Наводнение» приняло участие в XXVII Псковском Пушкинском театральном фестивале онлайн.



Проекты



Важным социальным проектом для театра стала работа Лианы Щетилиной над спектаклем-перформансом «Я здесь» в рамках авторского проекта «Театр и «солнечные» дети», который прошел при поддержке Союза театральных деятелей России. Несколько месяцев артисты занимались с особенными ребятами, играли с ними в развивающие игры, пели, танцевали, рисовали и раскрывали таланты «солнечных» детей.



Несмотря на закрытие театров, продолжилась работа «Театрального лектория» – в рамках проекта театральный критик, педагог и режиссёр Анна Иванова-Брашинская прочла лекцию «Живое и неживое в одном пространстве: современный фигуративный театр».



С опозданием в несколько месяцев состоялась и традиционная творческая лаборатория для детей и подростков «Территория РОСТа. Год пятый». В этом году она была посвящена бэби-театру – созданию спектаклей для детей от 0 до 3-4 лет, которые в силу возраста не могут посещать постановки большой формы. Такой формат сегодня невероятно востребован и актуален, ведь режиссеры работают совместно с артистами, учитывая возрастные особенности малышей, которые выступают не только в роли созерцателей, но и исследователей. Они могут попробовать все то, что делают актеры на сцене, потрогать реквизит и получить свой первый театральный опыт. Благодаря проекту репертуар Малой сцены пополнился бэби-спектаклями «Микрохи» Алмаза Садриева, «Мой дом» Ирины Амосовой, «Ням-ням путешествие» Ольги Бобровой.



Также артисты Русского драматического театра приняли участие во всероссийской благотворительной эстафете, организованной БДТ им.Г.А.Товстоногова, объединённым проектом благотворительных фондов «Что делать» и журналом ТЕАТР, в ходе которой читали монологи врачей и собирали деньги для тех, кто сражался с коронавирусной инфекцией.



Читки



В новых условиях, когда театр не мог принимать зрителей, артисты Бестужева занимались различными онлайн-проектами, организовывали прямые эфиры в инстаграм-аккаунте. Для детей бестужевцы подготовили «Театральные каникулы» – записали мастер-классы по пантомиме, гриму, чтение сказок, отрывков из детских книг, в том числе прочитали книгу Марии Парр «Вафельное сердце». Для взрослой аудитории актеры подготовили видеочитки пьес современных драматургов. Заслуженная артистка Бурятии Алена Байбородина сделала читку пьесы Алины Журиной «Ксюша постоянно курит», Елизавета Михайлова – «Друзья детства» Дмитрия Захаревича, Евгений Винокуров – «Близнецы» Сергея Могилевцева, Александр Фатеев – «Дятел» Алексея Житковского.



Отмены



Неблагополучная эпидемическая обстановка сказалась на запланированных гастролях и фестивалях. Так, были отменены обменные «Большие гастроли», которые должны были пройти в Кирове и Саратове. Не состоялась поездка в Хабаровск на II фестиваль театров Дальнего Востока, куда бестужевцы должны были поехать со спектаклем «Наводнение». Кроме того, межрегиональный фестиваль-конкурс «Ново-Сибирский транзит» был перенесен ровно на год.



Труппа



Актриса Анастасия Турушева стала «Лидером культуры-2019». Творческий коллектив театра пополнился новыми артистами Романом Гавриловым и Натальей Березиной.



Юбилеи и памятные даты



В этом году юбилеи отметили народная артистка России, трижды лауреат Госпремии Бурятии Нина Туманова, заслуженные артисты России Лилия Архипова и Дмитрий Панков, а также заслуженный деятель искусств России Вадим Бройко. К годовщине смерти заслуженного работника культуры России, почетного гражданина Улан-Удэ, директора театра Петра Степанова на фасаде Русского драмтеатра была установлена мемориальная доска в память о его значительном вкладе в строительство здания, о его достижениях и заслугах перед коллективом.

