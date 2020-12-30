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В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену

В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену
Общество,  Фото:pixabay.com
Она обошлась бюджету в 38 миллионов рублей

Завершаются работы по созданию камерной сцены Иркутского музыкального театра. Она будет располагаться в цокольном этаже театра со стороны улицы Седова. Новая площадка вместит в себя зрительный зал на 150 мест, сцену, гримёрные для артистов, просторное фойе с гардеробом и буфетом. На создание малой сцены из бюджета было направлено 38 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Специалисты провели капитальный ремонт помещения и обновили фасад. На выделенные средства была закуплена одежда сцены из бархата с противопожарной пропиткой, цифровая техника, световое и звуковое оборудование, мебель. Также специально для малой сцены приобрели рояль.

Сейчас многие артисты Иркутского музыкального театра развиваются в разных профессиональных направлениях, некоторые учатся на режиссёрских факультетах. Камерная сцена даст им возможность создавать оригинальные спектакли, экспериментальные постановки.

Кроме того, малая сцена необходима для работы творческих коллективов, которые действуют при Иркутском музыкальном театре. Там планируется проводить концерты ансамбля «Доктор Джаз» и рок-группы «EXTROVERT», спектакли детского музыкального театра «Стрекоза», а также мастер-классы и творческие встречи со зрителями.

Открытие малой сцены Иркутского музыкального театра запланировано на весну 2021 года.
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