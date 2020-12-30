 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань

В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут

На праздник Крещения в Иркутске на заливе Якоби не будет оборудоваться иордань. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Иркутской области.

- За последние сутки прирост заболевших составил 263 человека. Ситуация сложная, и расслабляться нельзя, хотя в последние дни наблюдается небольшое снижение количества заболевших. Коечного фонда хватает. Уже отмечал, что мы даже постепенно выводим учреждения здравоохранения из статуса «ковидных госпиталей». Наша задача – не допустить роста заболеваемости в предстоящие каникулы. Для этого мы уже изменили формат празднования Нового года. Но впереди ещё Рождество и Крещение, - рассказал на заседании губернатор области Игорь Кобзев.

Секретарь Иркутской епархии Российской православной церкви Стефан Бажков проинформировал, что праздничные службы в храмах региона отменяться не будут. Количество прихожан из-за пандемии снизилось, ситуация позволяет полностью обеспечивать соблюдение мер безопасности. Однако в этом году не будет оборудоваться иордань на заливе Якоби в Иркутске, так как ежегодно в праздник Крещения здесь собирается много людей для обряда купания. Обеспечить соблюдение социальной дистанции и других ограничений, связанных с пандемией, в таких условиях будет нельзя. В других муниципальных образованиях области возможно открытие иорданей при наличии разрешений со стороны МЧС, Роспотребнадзора и при условии соблюдения мер безопасности.

На заседании оперативного штаба были отмечено, что в Иркутской области продолжается вакцинация населения от COVID-19. Пока прививают врачей и учителей. Прививочная кампания продолжится и в новогодние каникулы. Сейчас поставить вакцину от коронавируса можно в девяти прививочных пунктах в восьми муниципалитетах. Во всех кабинетах имеется нужное оборудование, в том числе для хранения вакцины, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутск православие Крещение коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье определили лучшего бычка года
В Забайкалье определили лучшего бычка года
Общество, 30.12.2020
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
Общество, 30.12.2020
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
Общество, 30.12.2020
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
Общество, 30.12.2020
На территории установлены деревянные тротуары и беседки
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
Общество, 30.12.2020
Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
Общество, 30.12.2020
При строительстве было проведено освещение
В Чите работает тактильная выставка
В Чите работает тактильная выставка
Общество, 30.12.2020
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»
Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками
Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками
Общество, 30.12.2020
Многотонное оборудование по обработке шерсти перевезли в цех
Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии
Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии
Общество, 30.12.2020
Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов
Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии
Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии
Общество, 30.12.2020
За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»
В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»
Общество, 30.12.2020
Яблони украсили светодиодной подсветкой
В Улан-Удэ театр Бестужева подвёл итоги 2020 года
В Улан-Удэ театр Бестужева подвёл итоги 2020 года
Общество, 30.12.2020
В преддверии Нового года Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подвёл итоги и подготовил дайджест знаковых событий 2020-го
В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену
В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену
Общество, 30.12.2020
Она обошлась бюджету в 38 миллионов рублей

Росгвардейцы Бурятии подвели итоги работы за год
Росгвардейцы Бурятии подвели итоги работы за год
Общество, 30.12.2020
В том числе было изъято свыше 1,7 тонн нефрита
В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом
В Тункинской больнице рассказали, как борются с ковидом
Общество, 30.12.2020
Простые меры профилактики должны стать для каждого нормой жизни, призывают врачи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^