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Росгвардейцы Бурятии подвели итоги работы за год

Росгвардейцы Бурятии подвели итоги работы за год
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
В том числе было изъято свыше 1,7 тонн нефрита

В территориальном управлении Росгвардии по Бурятии состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 год.

Силами ОМОН и СОБР задержаны более тысячи человек, в том числе по подозрению в совершении преступлений более 400 человек. Изъято из незаконного оборота 70 единиц огнестрельного оружия, 12 килограммов наркотических веществ, изъято около 1,5 миллионов рублей, более 2 тонн байкальского омуля, свыше 11 тысяч кубометров лесной породы, 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и свыше 1,7 тонн нефрита.

За год сотрудники подразделений вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии порядка 500 преступлений, в том числе более 100 в общественных местах. Пресечено около 7 тысяч административных правонарушений. Выявлены 185 лиц, находящихся в розыске.

За нарушение правил оборота оружия изъято более 800 единиц огнестрельного оружия и более 2000 боеприпасов.

- Главной нашей задачей на 2021 год остается охрана общественного порядка и безопасности во время проведения общественно-политических и массовых мероприятий. Наши усилия направлены на снижение уровня преступности в районах несения службы, - подводя итоги, отметил начальник управления Сергей Гатилов.

В завершение итогового совещания Сергей Гатилов вручил отличившимся сотрудникам, военнослужащим и руководителям подразделений, добившимся высоких результатов в служебной деятельности благодарности, грамоты и ценные подарки Восточного округа войск национальной гвардии и территориального управления.
Росгвардия
 
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