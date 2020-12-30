Росгвардейцы Бурятии подвели итоги работы за год

Общество, Фото: Росгвардия по РБ

В том числе было изъято свыше 1,7 тонн нефрита



В территориальном управлении Росгвардии по Бурятии состоялось подведение итогов служебно-боевой деятельности за 2020 год.



Силами ОМОН и СОБР задержаны более тысячи человек, в том числе по подозрению в совершении преступлений более 400 человек. Изъято из незаконного оборота 70 единиц огнестрельного оружия, 12 килограммов наркотических веществ, изъято около 1,5 миллионов рублей, более 2 тонн байкальского омуля, свыше 11 тысяч кубометров лесной породы, 30 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и свыше 1,7 тонн нефрита.



За год сотрудники подразделений вневедомственной охраны приняли участие в раскрытии порядка 500 преступлений, в том числе более 100 в общественных местах. Пресечено около 7 тысяч административных правонарушений. Выявлены 185 лиц, находящихся в розыске.



За нарушение правил оборота оружия изъято более 800 единиц огнестрельного оружия и более 2000 боеприпасов.



- Главной нашей задачей на 2021 год остается охрана общественного порядка и безопасности во время проведения общественно-политических и массовых мероприятий. Наши усилия направлены на снижение уровня преступности в районах несения службы, - подводя итоги, отметил начальник управления Сергей Гатилов.



В завершение итогового совещания Сергей Гатилов вручил отличившимся сотрудникам, военнослужащим и руководителям подразделений, добившимся высоких результатов в служебной деятельности благодарности, грамоты и ценные подарки Восточного округа войск национальной гвардии и территориального управления.

