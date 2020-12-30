Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии

Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов



На заседании Совета фонда кино были утверждены получатели средств по федеральной субсидии, которая поддерживает организации, осуществляющие производство, прокат и показ национальных фильмов.



Шесть муниципальных кинозалов Бурятии участвовали в конкурсе на получение средств фонда кино. Все они вошли в список получателей субсидий. Это кинозалы муниципальных учреждений культуры: Дом культуры имени Вагжанова, «Авиатор» города Улан-Удэ, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского районов. Они получат субсидии в размере от 17 до 80 тысяч рублей. Её размер определяется долей сборов заявителей от продажи билетов на сеансы демонстрируемых национальных фильмов в период с 1 января по 31 марта 2020 года.



Средства предоставляются в целях финансовой поддержки на обеспечение расходов по содержанию и развитию материально-технической базы и осуществлению уставной деятельности получателей средств, связанной с показом национальных фильмов.



Отметим, всего в список получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

