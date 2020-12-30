Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов
На заседании Совета фонда кино были утверждены получатели средств по федеральной субсидии, которая поддерживает организации, осуществляющие производство, прокат и показ национальных фильмов.
Шесть муниципальных кинозалов Бурятии участвовали в конкурсе на получение средств фонда кино. Все они вошли в список получателей субсидий. Это кинозалы муниципальных учреждений культуры: Дом культуры имени Вагжанова, «Авиатор» города Улан-Удэ, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского, Прибайкальского районов. Они получат субсидии в размере от 17 до 80 тысяч рублей. Её размер определяется долей сборов заявителей от продажи билетов на сеансы демонстрируемых национальных фильмов в период с 1 января по 31 марта 2020 года.
Средства предоставляются в целях финансовой поддержки на обеспечение расходов по содержанию и развитию материально-технической базы и осуществлению уставной деятельности получателей средств, связанной с показом национальных фильмов.
Отметим, всего в список получателей средств вошли 54 организации, осуществляющие производство и прокат национальных фильмов, и 647 организаций, осуществляющих показ национальных фильмов. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии
Общество, Фото:
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