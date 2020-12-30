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Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками

Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками
Общество,  Фото:пресс-служба Иволгинского дацана
Многотонное оборудование по обработке шерсти перевезли в цех

В Иволгинском дацане решился вопрос с перевозкой оборудования для производства из шерсти шерстяных ниток, войлока и ланолина для парфюмерии. Оборудование 29 декабря, наконец-то, перевезли в цех.

Напомним, что несколько дней Буддийская традиционная Сангха России находилась в поисках погрузчиков-пятитонников. Оказалось, что в Улан-Удэ они большая редкость. Такие погрузчики есть только на больших предприятиях.

Дацану помог Улан-Удэнский авиазавод. Причём, по словам бригадира, поработать на благо дацана просилось много людей, ему пришлось даже отказывать некоторым рабочим. Приехавшие проявили смекалку и использовали накопленный на заводе опыт, когда, например, через небольшой проём двери надо было ввезти широкий станок.

За ходом работ следил лично Хамбо-лама Дамба Аюшеев. Об этом сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Иволгинский дацан Сангха Бурятия буддизм У-УАЗ
 
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