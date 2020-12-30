Сегодня состоялся ритуал, направленный на защиту от сглаза
Пресс-служба Иволгинского дацана сообщила о ближайших хуралах и их значении.
Сегодня, 30 декабря, в Иволгинском дацане прошёл хурал Сунды (или Сундуй). Сунды в переводе с тибетского - большое собрание заклинаний, сутр и мантр, собранных Таранатхой (знаменитым тибетским мыслителем и практиком тантры 17 века). Ритуал направлен на защиту от сглаза, порчи, проклятий и болезней, наговоров, плохих сновидений и знаков. Буддисты верят, что этот хурал устраняет последствия ругани, сплетен, защищает от различных негативных воздействий и нападения злых (вредоносных) духов, а также очищает негативную карму, укрепляет жизненные силы и удлиняет жизнь.
31 декабря в 9 часов утра начнётся Жадомба.
- Это краткое разъяснение Пражняпарамиты, сокращённый текст одной из главных книг Ганжура - Юм. Слова Будды - это самое основное в буддизме, поэтому уже то, что вы сможете услышать их хотя бы однажды, откладывает благой отпечаток на вашу карму, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Стало известно, какой хурал пройдёт в Иволгинском дацане 31 декабря
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