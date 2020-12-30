Об этом накануне сообщили представители больницы
Стационар БСМП в Улан-Удэ снова перешёл в обычный режим - режим оказания экстренной специализированной медицинской помощи. Об этом говорится в сообщении больницы.
- Приём пациентов идёт строго с соблюдением всех профилактических мер, - подчеркнули в БСМП. – Для сведения, по распоряжению министерства здравоохранения РБ, расписание и приём пациентов в праздничные и выходные дни, идёт согласно приказу «О маршрутизации взрослых пациентов, женщин в период беременности, рожениц и родильниц при оказании специализированной медицинской помощи в экстренной форме в медицинских организациях Улан-Удэ».
В Улан-Удэ БСМП вернулась в обычный режим работы
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