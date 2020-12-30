Специалисты ищут очевидцев метеора
В понедельник, 28 декабря в 18:47 по иркутскому времени на севере Иркутской области наблюдался яркий метеор. Его заметил житель Усть-Кута Алексей Тупицин, ехавший по трассе Братск - Усть-Кут. В момент пролёта метеора мужчина находился рядом со стелой «Нижнеилимский район».
Светящийся красным объект быстро - за несколько секунд - пересёк небо. След от него сохранялся на небе около минуты, и его удалось сфотографировать.
- Очевидец уже заполнил форму отчёта о метеоре на сайте международной метеорной организации Imo.net, однако одного свидетельства недостаточно для фиксации события. Поэтому мы обращаемся ко всем, кто стал свидетелем этого явления, с просьбой оставить отчёт на сайте, - говорит директор Иркутского планетария, председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров. - Если у вас возникают затруднения при заполнении формы отчёта, свяжитесь с нами, и мы поможем это сделать. Особенно ценно, если у кого-то получилось запечатлеть метеор на камеру видеорегистратора или видеонаблюдения.
Сбор свидетельств о наблюдениях метеора позволит вычислить траекторию тела, а также район его возможного падения или разрушения. Оставить отчёт о своих наблюдениях на сайте Международной метеорной организации на сайте imo.net в разделе Report a Fireball (Report a Fireball (imo.net)). В верхнем правом углу страницы можно выбрать русский язык для удобства заполнения формы.
По информации пресс-службы Иркутского планетария
На севере Иркутской области наблюдали яркий метеор
Общество, Фото:
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