При строительстве было проведено освещение
В Бурятии 29 декабря состоялось событие, которого давно ждали как ламы, так и жители республики: была открыта отремонтированная дорога, ведущая к Иволгинскому дацану, а также вокруг него, и парковка перед новым строящимся Согчен дуганом.
По информации пресс-службы дацана, заместитель председателя правительства республики Евгений Луковников, выступая на открытии, особо подчеркнул, что при строительстве дороги и парковки были соблюдены все требуемые нормы, проведено освещение, которого здесь раньше не было.
Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков выразил благодарность подрядчикам и строителям, которые непосредственно работали на объекте, отметив их особое отношение к этой работе.
- Когда мы утверждали проект, всё это было указано на бумаге, но я и представить не мог, насколько красиво и хорошо всё в результате будет в действительности, - поделился Ширээтэ-лама.
Государственный контракт на ремонт участка автодороги «Иволгинск-Иволгинский Храм» был заключен в мае 2019 года. На ремонт дороги были выделены 189 млн рублей из республиканского бюджета в рамках дорожного фонда республики.
- Построен один километр дороги, ведущей к дацану, стоянка площадью 10 тысяч кв. м, служебная парковка, уложено около 7,5 тысяч кв. м. брусчатки, вдоль дороги установлено 200 опор освещения, - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ. - На дороге были произведены работы по отсыпке земляного полотна под автомобильную дорогу, устройство водоотвода, водопропускных труб. Произведено устройство пешеходных дорожек. Верхний слой автомобильной дороги выполнен из пористого и щебёночно-мастичного асфальтобетона.
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
Общество, Фото:
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