Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель

Общество, Фото: УФССП по Бурятии

Приставы вместе с Дедом Морозом навестили детей



Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии вместе с Дедом Морозом навестили детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Детей поздравили с предстоящими новогодними праздниками и вручили подарки.



– Мы все с нетерпением ждём Нового года. А особенно его ждут дети. В преддверии Нового года мы постарались подарить им праздничное настроение, - поделилась заместитель начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ Аюна Дугарова.



Кроме того, на средства, собранные в рамках благотворительной акции, сотрудники ведомства заказали новую мебель в музыкальный класс для детей из подшефного детского дома «Малышок».





