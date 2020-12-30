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Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель

Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель
Общество,  Фото:УФССП по Бурятии
Приставы вместе с Дедом Морозом навестили детей

Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии вместе с Дедом Морозом навестили детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Детей поздравили с предстоящими новогодними праздниками и вручили подарки.

– Мы все с нетерпением ждём Нового года. А особенно его ждут дети. В преддверии Нового года мы постарались подарить им праздничное настроение, - поделилась заместитель начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ Аюна Дугарова.

Кроме того, на средства, собранные в рамках благотворительной акции, сотрудники ведомства заказали новую мебель в музыкальный класс для детей из подшефного детского дома «Малышок».


судебные приставы Новый год
 
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