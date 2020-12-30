Приставы вместе с Дедом Морозом навестили детей
Сотрудники управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии вместе с Дедом Морозом навестили детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Детей поздравили с предстоящими новогодними праздниками и вручили подарки.
– Мы все с нетерпением ждём Нового года. А особенно его ждут дети. В преддверии Нового года мы постарались подарить им праздничное настроение, - поделилась заместитель начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Улан-Удэ Аюна Дугарова.
Кроме того, на средства, собранные в рамках благотворительной акции, сотрудники ведомства заказали новую мебель в музыкальный класс для детей из подшефного детского дома «Малышок».
Приставы Бурятии подарили детскому дому мебель
Общество, Фото:
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