Лучшие спортсмены и тренеры Бурятии получили госпремии

- Я благодарю вас за то, что в такой непростой год, когда из-за коронавируса многие спортивные мероприятия были отменены, тренировочный процесс был ограничен, вы все равно смогли показать хорошие результаты, - отметил Алексей Цыденов.







Почётного знака «За заслуги развития физической культуры и спорта» министерства спорта России удостоился тренер по вольной борьбе спортивной школы олимпийского резерва № 9, заслуженный тренер России Владимир Ангархаев.







29 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов вручил лучшим спортсменам и их тренерам сертификаты на получение единовременных государственных спортивных премий. Госпремии вручены по итогам второго полугодия 2020 года, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Во второй половине года (в условиях сложной эпидемиологической ситуации) спортсмены Бурятии завоевали на чемпионатах и первенствах Европы и мира 12 медалей. Из них две золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых.За весь 2020 год на чемпионатах и первенствах Европы и мира бурятские спортсмены завоевали 23 медали.- Безродных Никита - за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму – 130 тыс рублей;- Халтагаров Александр - за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму – 130 тыс рублей;- Болсохоев Олег, мастер спорта России - за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по шашкам в командном зачете. Сертификат на сумму 130 тыс рублей;- Урбаханов Александр - за успешную подготовку серебряных и бронзовых призеров чемпионата мира по шашкам. Сертификат на сумму 390 тыс рублей;- Коломин Дмитрий, мастер спорта России - за бронзовую медаль первенства мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье». Сертификат на сумму 30 тыс рублей;- Каргин Сергей, мастер спорта России международного класса - за золотую медаль первенства мира и серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 212 тыс рублей;- Рассадин Андрей, мастер спорта России международного класса - за успешную подготовку победителя и бронзового призёра первенства мира и серебряного призёра чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 242 тыс рублей;- Любимский Сергей, мастер спорта России международного класса - за серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 150 тыс рублей;- Кудашев Денис, мастер спорта России - за успешную подготовку серебряного призера чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 150 тыс рублей;- Недорезов Василий, мастер спорта России международного класса - за серебряную медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «толчок длинный цикл». Сертификат на сумму 150 тыс рублей;- Любимский Сергей, мастер спорта России международного класса - за успешную подготовку серебряного призера чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 150 тыс рублей;- Рассадин Андрей, мастер спорта России международного класса - за золотую медаль чемпионата мира по гиревому спорту в дисциплине «двоеборье». Сертификат на сумму 200 тыс рублей;- Леонов Сергей, заслуженный мастер спорта России - за успешную подготовку победителя чемпионата мира по гиревому спорту. Сертификат на сумму 200 тыс рублей.Также за особые заслуги в развитие физической культуры и спорта были вручены республиканские государственные награды и ведомственные награды министерства спорта Российской Федерации.Почётная грамота Республики Бурятия вручена тренеру республиканской спортивно-адаптивной школы по спорту глухих, мастеру спорта России по вольной борьбе, заслуженному тренеру Бурятии Баиру Батомункуеву.Нагрудный знак «Заслуженный работник физической культуры Республики Бурятия» получил директор спортивной школы олимпийского резерва «Иппон» Алексей Леликов.Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» министерства спорта России вручен тренеру-преподавателю по кикбоксингу Закаменской детско-юношеской спортивной школы Александру Шаралдаеву.