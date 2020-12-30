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В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула

В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
Общество,  Фото:пресс-служба нацпарка «Тункинский»
На территории установлены деревянные тротуары и беседки

В Бурятии завершаются работы по установке малых архитектурных форм на Хонгор-уульских источниках национального парка «Тункинский». Они ведутся с целью минимизации антропогенной нагрузки, а также безопасности отдыхающих.

Теперь местные жители и гости Тункинской долины смогут набирать лечебные аршаны, не боясь промочить ноги, а в зимний период, не боясь поскользнуться. Ведь на этих местах, кроме зимнего периода, относительно болотисто, и добраться до них, не испачкав и не намочив обувь, было невозможно.

Подрядной организацией установлены деревянные тротуары между источниками «Почечный», «Нервный», «Женский», «Мужской», «Кишечный» - их сделали удобными для посещения. Кроме того, в сакральных местах обновлены алтари и построены беседки.

На работы было направлено более 300000 рублей, сообщает пресс-служба нацпарка.
благоустройство Бурятия Тункинский район национальный парк аршан
 
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