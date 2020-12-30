В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года «строгача»

Ущерб составил почти 60 тысяч рублей
Ранее судимый житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.
В судебном заседании установлено, что в июне мужчина, не имея разрешения на заготовку древесины, незаконно спилил жизнеспособные деревья породы сосна. Преступлением государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму 59,7 тысяч рублей.
- Суд с учётом непогашенных судимостей за совершение тяжких преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судом удовлетворён иск прокурора района о взыскании с виновного суммы ущерба, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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