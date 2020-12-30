 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года «строгача»

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года «строгача»
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил почти 60 тысяч рублей

Ранее судимый житель Заиграевского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса.

В судебном заседании установлено, что в июне мужчина, не имея разрешения на заготовку древесины, незаконно спилил жизнеспособные деревья породы сосна. Преступлением государственному лесному фонду причинён ущерб на сумму 59,7 тысяч рублей.

- Суд с учётом непогашенных судимостей за совершение тяжких преступлений назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Судом удовлетворён иск прокурора района о взыскании с виновного суммы ущерба, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор вступил в законную силу.
прокуратура черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии по-прежнему морозно
В Бурятии по-прежнему морозно
Общество, 30.12.2020
Местами в республике температура опускалась до- 43
В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
Общество, 29.12.2020
Прямую трансляцию события покажут по телевидению
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Общество, 29.12.2020
К акции также присоединились Даши Намдаков, Виктор Шкулев и Дмитрий Ревякин
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Общество, 29.12.2020
Такой чести удостоилась школа №38
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
Общество, 29.12.2020
Проект планируют реализовать в 2021 году
В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»
В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»
Общество, 29.12.2020
В ней приняли участие воспитанники 20 организаций соцобслуживания
Иркутской области выделят 3 млрд рублей на жильё
Иркутской области выделят 3 млрд рублей на жильё
Общество, 29.12.2020
Субсидия пойдёт на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе
В Бурятии военные подвели итоги боевой подготовки за 2020 год
В Бурятии военные подвели итоги боевой подготовки за 2020 год
Общество, 29.12.2020
Текущий год был особенно напряжённым для личного состава объединения ВВО
В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками
В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками
Общество, 29.12.2020
Подрядчики не расселили жителей аварийных домов
В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
Общество, 29.12.2020
Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие» после снятия режима тотальной изоляции
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Общество, 29.12.2020
Соревнования проходили онлайн среди девушек 13-15 и 13-17 лет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^