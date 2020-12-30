В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, перед 24 работниками Романовского лесхоза с августа по ноябрь образовалась задолженность по заработной плате в сумме 2,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Руководителю организации внесено представление, объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В целях защиты трудовых прав работников в суд направлены заявления о выплате заработной платы.
Кроме того, в отношении работодателя возбуждено дело об административном правонарушении за невыплату в срок заработной платы. Виновному должностному лицу назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.
В результате принятых мер прокурорского реагирования работникам лесхоза выплачена задолженность по заработной плате.
Работникам лесхоза Бурятии задолжали 2,2 млн рублей по зарплате
Общество, Фото:
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