Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В конкурсе приняли участие более 150 детей



Накануне Нового года полицейские совместно с сотрудниками администрации Бичурского района провели творческий конкурс детского рисунка «Закон глазами детей», сообщили в МВД по Бурятии.



В конкурсе приняли участие 157 учащихся общеобразовательных школ района. Сюжеты рисунков были самые разнообразные – от портретов сотрудников полиции на рабочем месте до задержания преступников.



Победители получили дипломы, грамоты и памятные подарки для занятия спортом.



Работы победителей будут направлены в региональное МВД для участия в конкурсе «Безопасный Новый год» в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

