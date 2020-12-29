В конкурсе приняли участие более 150 детей
Накануне Нового года полицейские совместно с сотрудниками администрации Бичурского района провели творческий конкурс детского рисунка «Закон глазами детей», сообщили в МВД по Бурятии.
В конкурсе приняли участие 157 учащихся общеобразовательных школ района. Сюжеты рисунков были самые разнообразные – от портретов сотрудников полиции на рабочем месте до задержания преступников.
Победители получили дипломы, грамоты и памятные подарки для занятия спортом.
Работы победителей будут направлены в региональное МВД для участия в конкурсе «Безопасный Новый год» в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».
Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии
Общество, Фото:
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