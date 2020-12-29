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В Бурятии желания воспитанников детского центра исполнят в новогоднюю ночь

В Бурятии желания воспитанников детского центра исполнят в новогоднюю ночь
Общество,  Фото:pixabay.com
Дети из реабилитационного центра заранее написали Деду Морозу

Бурятская транспортная прокуратура и Железнодорожный районный суд Улан-Удэ шефствуют над воспитанниками Прибайкальского реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в селе Турунтаево.

В этом году к доброй традиции присоединился Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного комитета.

Для детей приобрели многочисленные подарки: цифровые гаджеты, спортивный инвентарь и игрушки, которые они просили в письмах у Деда Мороза.

- Для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника желания воспитанников осуществятся в новогоднюю ночь, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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