В Бурятии желания воспитанников детского центра исполнят в новогоднюю ночь

Дети из реабилитационного центра заранее написали Деду Морозу



Бурятская транспортная прокуратура и Железнодорожный районный суд Улан-Удэ шефствуют над воспитанниками Прибайкальского реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в селе Турунтаево.



В этом году к доброй традиции присоединился Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточно-Сибирского следственного комитета.



Для детей приобрели многочисленные подарки: цифровые гаджеты, спортивный инвентарь и игрушки, которые они просили в письмах у Деда Мороза.



- Для создания новогоднего настроения и сохранения атмосферы праздника желания воспитанников осуществятся в новогоднюю ночь, - рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

