Его остановили сотрудники ППС
Полицейские нашли пропавшего в сентябре 28-летнего жителя Улан-Удэ Амгалана О. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 13 октября.
- Вчера на улице Приречая гражданина остановили сотрудники патрульно-постовой службы. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
О том, что пропавший найден, его родственники уже уведомлены.
В Улан-Удэ нашёлся пропавший в сентябре мужчина
Общество, Фото:
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