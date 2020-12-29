В Улан-Удэ нашёлся пропавший в сентябре мужчина

Его остановили сотрудники ППС



Полицейские нашли пропавшего в сентябре 28-летнего жителя Улан-Удэ Амгалана О. Заявление о его пропаже поступило в полицию от родственницы 13 октября.



- Вчера на улице Приречая гражданина остановили сотрудники патрульно-постовой службы. С ним всё в порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



О том, что пропавший найден, его родственники уже уведомлены.





