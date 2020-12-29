Мужчину приговорили к реальному лишению свободы за долги
Житель Бурятии обратился в Верховный суд республики с просьбой пересмотреть приговор районного суда. Он был осуждён за неуплату алиментов к четырём месяцам лишения свободы. Кроме того, ему отменили условное осуждение по приговорам от 2019 года, и окончательно назначили 2 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.
- Районный суд признал мужчину виновным в том, что он, зная о наличии в отношении него исполнительного производства по судебному приказу о взыскании алиментов на содержание ребёнка, будучи подвергнутым административному наказанию, уголовной ответственности, без уважительных причин не исполнял алиментные обязательства, не оказывал иную материальную помощь на содержание ребёнка неоднократно, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы осуждённого и оставил решение суда без изменения.
В Бурятии алиментщик пытался смягчить приговор
Общество, Фото:
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