В Бурятии алиментщик пытался смягчить приговор

Мужчину приговорили к реальному лишению свободы за долги



Житель Бурятии обратился в Верховный суд республики с просьбой пересмотреть приговор районного суда. Он был осуждён за неуплату алиментов к четырём месяцам лишения свободы. Кроме того, ему отменили условное осуждение по приговорам от 2019 года, и окончательно назначили 2 года 4 месяца в исправительной колонии общего режима.



- Районный суд признал мужчину виновным в том, что он, зная о наличии в отношении него исполнительного производства по судебному приказу о взыскании алиментов на содержание ребёнка, будучи подвергнутым административному наказанию, уголовной ответственности, без уважительных причин не исполнял алиментные обязательства, не оказывал иную материальную помощь на содержание ребёнка неоднократно, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.



Суд апелляционной инстанции отклонил доводы жалобы осуждённого и оставил решение суда без изменения.

