Жители республики также дарят хуваракам овощи и пельмени
Буддийскому университету имени «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, который находится в Иволгинском районе Бурятии, преподнесли 300 тысяч рублей. Эти средства пожертвовали верующие. Деньги преподнёс Идамжаб лама из представительства Буддийской традиционной Сангхи России в Москве.
- С одобрения руководителя представительства Буддийской Традиционной Сангхи России в Москве с 19 по 27 декабря Идамжаб лама из Гэгэтуйского дацана, провёл молебен и построил Мандалу Вайшраваны. Пожертвованные средства от верующих в сумме 300 тысяч рублей преподнёс Буддийскому университету, - говорится в аккаунте Сангхи в Instagram.
Буддийскому университету, где учатся будущие ламы, не раз помогали деньгами и продуктами. К примеру, хуваракам привозили 30 мешков картошки, а также овощи. Дарили будущим ламам большие пакеты с замороженными пельменями. А настоятель Тугнуйского дацана Вандан лама Будаев оказал финансовую помощь - 70 тысяч рублей.
Буддисты считают, что помощь хуваракам во время их учёбы (как продуктами, так и материальная) оказывает сильное влияние на дарителя. «Ведь хувараки постигают Учение Будды и будут развивать буддизм ради живых существ на своей родине», - говорят буддийские священнослужители.
Буддийскому университету в Бурятии подарили 300 тысяч рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Советы по детским праздникам дал Роспотребнадзор
Врачи провели ювелирную операцию, чтобы спасти новорождённую
Экспозиция в музее откроется через два года
Попавший за решётку осуждённый раньше выступал в Бурятской филармонии
Школа получила отремонтированный пищеблок
Также детям дарят сладкие подарки
Девушка пожалела бабушку со сладостями
В числе тех, кто сдал антиковидную плазму, оказался почётный донор России
Рекорд установлен на шоу Первого канала
Золотой холодильник с бесплатными подарками вызвал ажиотаж среди улан-удэнцев
«Было холодно, но улыбки прохожих людей того однозначно стоили», - отмечают молодые люди
Наталье Семёновой даже поступали угрозы физической расправы
Вопрос решался на комиссии по ЧС
Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря
Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей