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В Бурятии призвали не ходить с детьми на новогодние праздники

В Бурятии призвали не ходить с детьми на новогодние праздники
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Советы по детским праздникам дал Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, что сейчас целесообразно сократить посещение общественных мест и избегать большого скопления людей, а все праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе.

- Если вы всё-таки решили посетить с ребёнком детский праздник, соблюдайте простые правила, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, включая COVID-19, - призвали управлении Роспотребнадзор по Бурятии.

Как избежать:

- заранее готовьте ребенка к празднику - полноценное питание, закаливание, соблюдение режима дня – поможет не заболеть вашему малышу в праздничные дни;
- не водите ребёнка на праздник, даже при лёгком недомогании;
- следите за соблюдением ребёнком правил личной гигиены;
- обратите внимание, чтобы праздничный наряд вашего ребенка был удобный и комфортный – одевать ребенка стоит так, чтобы он не замерз, или, наоборот, не вспотел;
- ограничьте контакты вашего ребенка с детьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний (насморк, чихание, кашель).

Как избежать пищевых отравлений:

- следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены;
- полноценно покормите ребёнка перед посещением мероприятия;
- не кормите ребенка на ходу, не покупайте продукты с «рук»;
- контролируйте употребление малышом сладостей;
- поите ребенка на празднике только бутилированной водой;
- следите за сроками годности и условиями хранения употребляемых продуктов.

Как избежать травм:

- праздничный костюм не должен сковывать движение ребёнка, а обувь не должна быть скользкой;
- старайтесь избегать с ребёнком давки и толчеи;
- следите, чтобы ребёнок соблюдал осторожность при пользовании хлопушками и бенгальскими огнями. Недопустимо использование ребёнком фейерверков или других пиротехнических изделий.
дети Роспотребнадзор
 
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