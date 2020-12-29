В Бурятии призвали не ходить с детьми на новогодние праздники

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Советы по детским праздникам дал Роспотребнадзор



Управление Роспотребнадзора по Бурятии напомнило, что сейчас целесообразно сократить посещение общественных мест и избегать большого скопления людей, а все праздничные мероприятия проводить на свежем воздухе.



- Если вы всё-таки решили посетить с ребёнком детский праздник, соблюдайте простые правила, чтобы снизить риски заражения гриппом, ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, включая COVID-19, - призвали управлении Роспотребнадзор по Бурятии.



Как избежать:



- заранее готовьте ребенка к празднику - полноценное питание, закаливание, соблюдение режима дня – поможет не заболеть вашему малышу в праздничные дни;

- не водите ребёнка на праздник, даже при лёгком недомогании;

- следите за соблюдением ребёнком правил личной гигиены;

- обратите внимание, чтобы праздничный наряд вашего ребенка был удобный и комфортный – одевать ребенка стоит так, чтобы он не замерз, или, наоборот, не вспотел;

- ограничьте контакты вашего ребенка с детьми, у которых есть признаки вирусных заболеваний (насморк, чихание, кашель).



Как избежать пищевых отравлений:



- следите за соблюдением ребенком правил личной гигиены;

- полноценно покормите ребёнка перед посещением мероприятия;

- не кормите ребенка на ходу, не покупайте продукты с «рук»;

- контролируйте употребление малышом сладостей;

- поите ребенка на празднике только бутилированной водой;

- следите за сроками годности и условиями хранения употребляемых продуктов.



Как избежать травм:



- праздничный костюм не должен сковывать движение ребёнка, а обувь не должна быть скользкой;

- старайтесь избегать с ребёнком давки и толчеи;

- следите, чтобы ребёнок соблюдал осторожность при пользовании хлопушками и бенгальскими огнями. Недопустимо использование ребёнком фейерверков или других пиротехнических изделий.

