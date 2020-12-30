В Бурятии по-прежнему морозно

Местами в республике температура опускалась до- 43



По данным Бурятского гидрометцентра, 30 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -30,-35, местами до -43, по Прибайкалью при снеге -21,-26, днём -20,-25, местами -28,-33, по Прибайкалью, южным, юго-западным районам до -15,-20.



В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днём западный 4-9 м/с. Температура ночью -31,-33, днём -21,-24 градусов.

