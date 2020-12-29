В Улан-Удэ выходили малышку весом 690 граммов

Врачи провели ювелирную операцию, чтобы спасти новорождённую
В Улан-Удэ выходили новорождённую весом всего 690 граммов. Девочка родилась в апреле в республиканском перинатальном центре. Для семьи это долгожданный, выстраданный ребёнок.
- Борьба за жизнь девочки, рождённой с весом 690 граммов, ростом 26 см на 25 неделе беременности - удивительна. После рождения в республиканском перинатальном центре ввиду крайней незрелости и выраженной гипоксии у ребёнка развилось осложнение – некротическое поражение кишечника, перфорация, перитонит, - сообщили в детской республиканской клинической больнице.
На 22-е сутки после рождения девочки, когда она весила всего 689 граммов (перевозить было нельзя), врачи сделали операцию, чтобы спасти малышку. Хирурги удалили поражённый участок кишечника (диаметр его был всего три миллиметра) и провели санацию брюшной полости. Ювелирную операцию провела бригада в составе заведующего отделением хирургии Зорьян Цыренов, начмеда по хирургии Бато Дондокова, а также анестезиолога-реаниматолога Андрея Варнакова и операционной медсестры Светланы Сабхаевой.
Операция закончилась успешно. 28 мая, когда малышка набрала 872 грамма, её перевели в детскую республиканскую клиническую больницу, в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных.
- Под руководством Екатерины Кушкоевой оказывалась высокотехнологичная помощь, направленная на развитие ребёнка вне утробы матери до жизнеспособного состояния. Речь не только о способности самостоятельно и полноценно дышать (для этого нужны «созревшие» лёгкие), но и слуха, зрения, в целом нервной системы... Девочка дышала при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких на протяжении 44 суток. Благодаря мастерству врачей её смогли выходить и постепенно перевести на самостоятельное дыхание, при кислородной поддержке, - отмечают в детской больнице.
В возрасте 2 месяцев 16 дней малышку перевели в отделение патологии новорождённых. Здесь также проводилась скрупулёзная работа по выхаживанию: девочка ещё не могла самостоятельно сосать, питание вводилось с рождения парентерально.
Самыми серьёзными в плане сохранения жизни у таких детей остаются проблемы недоразвития органов дыхания - бронхолегочная дисплазия. Потому далее ребёнка перевели в отделение пульмонологии. Здесь девочке откорректировали лечение таким образом, чтобы она смогла жить дома.
Малышка выписалась домой 16 октября. Мама с папой решили остаться в Улан-Удэ, арендовав жильё на время лечения и наблюдения драгоценной дочери (они из Забайкальского края).
- Впереди ещё предстоит восстановительное лечение, реабилитация. Но настрой родителей оптимистичен и решителен. Это даёт надежду, что в дальнейшем с малышкой будет все хорошо. Любовь родителей вкупе с профессионализмом врачей творит чудеса, - заключили в больнице.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Улан-Удэ врачи выходили младенца, который родился весом всего в 400 граммов.
В феврале этого года в столице Бурятии рассказали, как врачи выходили недоношенную девочку, родившуюся весом в 500 граммов. В длину она была чуть больше шариковой ручки.
В Улан-Удэ выходили малышку весом 690 граммов
Общество, Фото:
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