В Агинском округе талантливую молодёжь поощрили премией

Её получили 24 лауреата



В Агинском Бурятском округе во второй раз вручены премии руководителя окружной администрации по поддержке талантливой молодёжи «Будущее Аги». В этом году её лауреатами стали 24 юных таланта, сообщает пресс-служба администрации.



- Все получатели премии являются обладают лидерскими способностями, талантом, добиваются значительных успехов в учёбе, творчестве, спорте, вносят свой вклад в развитие добровольческого движения, - отметила начальник отдела социального развития администрации АБО Розалия Балдоржиева.



Среди школьников её получили:



Агинский район

- Болотов Эрдэм, 9 класс, МОУ «Сахюртинская СОШ»;

- Дубжитов Алдар, 11 класс МОУ «Южно-Аргалейская СОШ»;

- Батоева Чимита, 10 класс МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.»;

- Сошнин Олег, 10 класс МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа».



Могойтуйский район

- Дамбаев Жамбал, выпускник МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;

- Мануева Даяна, выпускница МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;

- Торгубаев Баир, выпускник МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;

- Уржинова Долгор, 11 класс МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3»;

- Шергина Диана, 11 класс МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Р. Гласко»;

- Батомункуев Пурбо, 8 класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ушарбайская средняя общеобразовательная школа».



Дульдургинский район

- Дремин Дмитрий, 9 класс, МБОУ «Ара – Илинская основная общеобразовательная школа»;

- Дугарцыренова Ольга, 9 класс МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа»;

- Пантюхин Алексей, 11 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2»;

- Жамбалдоржиев Доржи, 5 класс МБОУ «Таптанайская средняя общеобразовательная школа».



ГО «Агинское»

- Галсанов Алексей, 11 класс МОУ «АСОШ№3»;

- Батожаргалов Базар, 10 класс МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»;

- Зимина Вера, 11 класс МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»;

- Петрова Алина, 7 класс Агинской средней общеобразовательной школе № 2;

- Цыренов Амгалан, 11 класс МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»;

- Дугарова Виктория, 9 класс МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №4».



Также у студентов лауреатами премии стали:

- Доржиев Аюша, студент ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»;

- Шкедова Валентина, студентка ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»;

- Николаева Зоригма, студентка ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»;

- Мишустина Ирина, студентка ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум».



