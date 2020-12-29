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В Агинском округе талантливую молодёжь поощрили премией

В Агинском округе талантливую молодёжь поощрили премией
Общество,  Фото:pixabay.com
Её получили 24 лауреата

В Агинском Бурятском округе во второй раз вручены премии руководителя окружной администрации по поддержке талантливой молодёжи «Будущее Аги». В этом году её лауреатами стали 24 юных таланта, сообщает пресс-служба администрации.

- Все получатели премии являются обладают лидерскими способностями, талантом, добиваются значительных успехов в учёбе, творчестве, спорте, вносят свой вклад в развитие добровольческого движения, - отметила начальник отдела социального развития администрации АБО Розалия Балдоржиева.

Среди школьников её получили:

Агинский район
- Болотов Эрдэм, 9 класс, МОУ «Сахюртинская СОШ»;
- Дубжитов Алдар, 11 класс МОУ «Южно-Аргалейская СОШ»;
- Батоева Чимита, 10 класс МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д.Ц.»;
- Сошнин Олег, 10 класс МОУ «Новоорловская средняя общеобразовательная школа».

Могойтуйский район
- Дамбаев Жамбал, выпускник МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;
- Мануева Даяна, выпускница МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;
- Торгубаев Баир, выпускник МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа № 2 им. Ю.Б.Шагдарова»;
- Уржинова Долгор, 11 класс МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3»;
- Шергина Диана, 11 класс МАОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №1 имени В.Р. Гласко»;
- Батомункуев Пурбо, 8 класс муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ушарбайская средняя общеобразовательная школа».

Дульдургинский район
- Дремин Дмитрий, 9 класс, МБОУ «Ара – Илинская основная общеобразовательная школа»;
- Дугарцыренова Ольга, 9 класс МБОУ «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа»;
- Пантюхин Алексей, 11 класс муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дульдургинская средняя общеобразовательная школа №2»;
- Жамбалдоржиев Доржи, 5 класс МБОУ «Таптанайская средняя общеобразовательная школа».

ГО «Агинское»
- Галсанов Алексей, 11 класс МОУ «АСОШ№3»;
- Батожаргалов Базар, 10 класс МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»;
- Зимина Вера, 11 класс МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат»;
- Петрова Алина, 7 класс Агинской средней общеобразовательной школе № 2;
- Цыренов Амгалан, 11 класс МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»;
- Дугарова Виктория, 9 класс МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №4».

Также у студентов лауреатами премии стали:
- Доржиев Аюша, студент ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»;
- Шкедова Валентина, студентка ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева»;
- Николаева Зоригма, студентка ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино»;
- Мишустина Ирина, студентка ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум».

Агинский Бурятский округ премия образование школьники студенты
 
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