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Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин

Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Общество,  Фото:Забайкалье РТК
К акции также присоединились Даши Намдаков, Виктор Шкулев и Дмитрий Ревякин

В Забайкальском крае проводится предновогодняя акция «20+1». В рамках проекта поздравляют своих земляков с наступающими праздниками известные забайкальцы.

Художественный руководитель Малого театра, уроженец Забайкалья, народный артист СССР Юрий Соломин также присоединился к акции и оставил свои тёплые пожелания землякам.



Кроме того, участниками акции стали десятки известных забайкальцев: медиамагнат, президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев; актёр театра и кино Дмитрий Павленко; скульптор, член Союза художников России Даши Намдаков; оружейник, ювелир, член Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов; поэт, композитор, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин; живописец, один из ведущих импрессионистов России Бато Дугаржапов; участник проекта «Голос» Гор Испирян и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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