Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин

Общество, Фото: Забайкалье РТК

К акции также присоединились Даши Намдаков, Виктор Шкулев и Дмитрий Ревякин



В Забайкальском крае проводится предновогодняя акция «20+1». В рамках проекта поздравляют своих земляков с наступающими праздниками известные забайкальцы.



Художественный руководитель Малого театра, уроженец Забайкалья, народный артист СССР Юрий Соломин также присоединился к акции и оставил свои тёплые пожелания землякам.







Кроме того, участниками акции стали десятки известных забайкальцев: медиамагнат, президент Hearst Shkulev Publishing Виктор Шкулев; актёр театра и кино Дмитрий Павленко; скульптор, член Союза художников России Даши Намдаков; оружейник, ювелир, член Союза художников России и Гильдии оружейников Италии Жигжит Баясхаланов; поэт, композитор, лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин; живописец, один из ведущих импрессионистов России Бато Дугаржапов; участник проекта «Голос» Гор Испирян и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.



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