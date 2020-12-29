 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутской области студенты, пострадавшие от паводка, получат компенсацию

В Иркутской области студенты, пострадавшие от паводка, получат компенсацию
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Средства пойдут на оплату обучения

Более 3,2 млн рублей дополнительно из федерального бюджета будет направлено на компенсацию оплаты обучения для студентов колледжей из пострадавших от паводка территорий Иркутской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, финансирование поступит из резервного фонда. Деньги получат 86 студентов из списков, представленных министерством образования региона. Списки формировались на основании заявлений студентов.

В мае 2020 года на эти цели уже было выделено более 2,9 млн рублей. Тогда компенсацию смогли получить 67 человек. Таким образом, общий объём федерального финансирования теперь составит более 6,2 млн рублей, а число получателей господдержки вырастет до 153 человек.

- На региональном уровне мы смогли перевести большую часть студентов колледжей на бюджетные места. Там, где это сделать не удалось, предусмотрена компенсация учебы из федеральных средств. Также помощь была оказана и студентам вузов: из 925 человек 86 были переведены на бюджет, остальные получили компенсацию оплаты года обучения, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
паводок Иркутская область затопление студенты компенсация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
В Улан-Удэ откроют главную городскую ёлку
Общество, 29.12.2020
Прямую трансляцию события покажут по телевидению
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Забайкальцев с Новым годом поздравил Юрий Соломин
Общество, 29.12.2020
К акции также присоединились Даши Намдаков, Виктор Шкулев и Дмитрий Ревякин
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»
Общество, 29.12.2020
Такой чести удостоилась школа №38
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
В Ангарске собираются установить памятник врачам-героям
Общество, 29.12.2020
Проект планируют реализовать в 2021 году
В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»
В Бурятии состоялась акция «Подарок своими руками»
Общество, 29.12.2020
В ней приняли участие воспитанники 20 организаций соцобслуживания
Иркутской области выделят 3 млрд рублей на жильё
Иркутской области выделят 3 млрд рублей на жильё
Общество, 29.12.2020
Субсидия пойдёт на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе
В Бурятии военные подвели итоги боевой подготовки за 2020 год
В Бурятии военные подвели итоги боевой подготовки за 2020 год
Общество, 29.12.2020
Текущий год был особенно напряжённым для личного состава объединения ВВО
В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками
В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками
Общество, 29.12.2020
Подрядчики не расселили жителей аварийных домов
В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
Общество, 29.12.2020
Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие» после снятия режима тотальной изоляции
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Общество, 29.12.2020
Соревнования проходили онлайн среди девушек 13-15 и 13-17 лет
В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств
В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств
Общество, 29.12.2020
Им стала Ольга Малышева из Гусиноозёрской ДШИ
Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками
Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками
Общество, 29.12.2020
Правительство Бурятии выделило на спецборт шесть миллионов рублей
Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии
Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии
Общество, 29.12.2020
В конкурсе приняли участие более 150 детей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^