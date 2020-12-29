В Иркутской области студенты, пострадавшие от паводка, получат компенсацию

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Средства пойдут на оплату обучения



Более 3,2 млн рублей дополнительно из федерального бюджета будет направлено на компенсацию оплаты обучения для студентов колледжей из пострадавших от паводка территорий Иркутской области. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 26 декабря.



Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, финансирование поступит из резервного фонда. Деньги получат 86 студентов из списков, представленных министерством образования региона. Списки формировались на основании заявлений студентов.



В мае 2020 года на эти цели уже было выделено более 2,9 млн рублей. Тогда компенсацию смогли получить 67 человек. Таким образом, общий объём федерального финансирования теперь составит более 6,2 млн рублей, а число получателей господдержки вырастет до 153 человек.



- На региональном уровне мы смогли перевести большую часть студентов колледжей на бюджетные места. Там, где это сделать не удалось, предусмотрена компенсация учебы из федеральных средств. Также помощь была оказана и студентам вузов: из 925 человек 86 были переведены на бюджет, остальные получили компенсацию оплаты года обучения, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

