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В Иркутске загранпаспорта детям вручает Дед Мороз

В Иркутске загранпаспорта детям вручает Дед Мороз
Общество, 
Также детям дарят сладкие подарки

К ежегодной благотворительной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Иркутской области.

С 28 декабря сотрудники управления в костюмах Деда Мороза вручают маленьким жителям Иркутска их первые загранпаспорта и новогодние сладкие подарки.

В текущем году в Иркутской области было оформлено свыше 30 тысяч заграничных паспортов, из них, около 7,5 тысяч – детям до 14 лет, отметили в ГУ МВД по Иркутской области.



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