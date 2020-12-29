В Иркутске загранпаспорта детям вручает Дед Мороз

Также детям дарят сладкие подарки



К ежегодной благотворительной всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» присоединились сотрудники управления по вопросам миграции Главного управления МВД России по Иркутской области.



С 28 декабря сотрудники управления в костюмах Деда Мороза вручают маленьким жителям Иркутска их первые загранпаспорта и новогодние сладкие подарки.



В текущем году в Иркутской области было оформлено свыше 30 тысяч заграничных паспортов, из них, около 7,5 тысяч – детям до 14 лет, отметили в ГУ МВД по Иркутской области.







