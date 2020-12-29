Блогер из Улан-Удэ растрогала соцсети добрым поступком

Улан-удэнский фитнес-блогер Валерия Дылыкова пожалела бабушку, торгующую сладостями. Девушка заметила пожилую женщину у входа в торговый центр. Пожилая женщина продавала традиционное грузинское национальное лакомство – чурчхелу.
В наличии было 10 штук лакомства, которые покупали с трудом. Валерия пожалела пенсионерка и скупила все сладости, чтобы пожилой продавец пошла домой и не сидела у входа в магазин.
Во время покупки девушка призналась, что на самом деле не ест такое, чем изрядно удивила бабушку.
- Вы только домой идите, я только ради этого взяла, чтоб вы домой пошли, я такое не ем, - говорит Валерия
- А почему покупаете? – спросила пенсионерка.
- А просто я хочу вам сделать добро, чтобы вы пошли домой.
- Спасибо большое, - поблагодарила женщина.
Валерия на видео сказала, что не знает, как называются эти сладости. Правильное название ей подсказали подписчики, которые узнали эти продолговатые сладости с орехами.
Подписчики Валерии, которых насчитывается более 17 тысяч, были растроганы поступком девушки. Они уверены, что добрый поступок вернётся к девушке: «Молодец, Лера, пусть это добро в стократно вам возвращается, горжусь тобой!!!», «Лера, вы молодчина!», «Молодец», «Молодец, умница!», «Ты очень добрая», «Девушка молодец».
Также блогер призвала своих подписчиков покупать товары у пенсионеров, которые таким образом зарабатывают на жизнь.