 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками

В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Подрядчики не расселили жителей аварийных домов

Договоры развития застроенных территорий (РЗТ) в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах Иркутска, которые в разное время были заключены между администрацией Иркутска и подрядными организациями, расторгнуты из-за невыполнения застройщиками обязательств по расселению жителей аварийных домов. Подрядные организации должны будут компенсировать убытки в связи с неисполнением обязательств, оплатить пени и штрафы на общую сумму более 204 млн рублей. Жители 53 аварийных домов в указанных районах будут расселены. Для расселения потребуется около 2,3 млрд рублей, в том числе 590,6 млн рублей за счёт бюджета города.

В частности, за счёт бюджетных средств в Ленинском округе планируется расселить жителей 254 квартир в домах на улице Норильской № 8, 11, 16, 20, Розы Люксембург № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, а также в переулке Восточный № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В Свердловском округе подлежат расселению и сносу 24 дома, в которых расположены 218 жилых помещений, на улицах Аносова № 5, 7, 7а, 9, 11, 13, Мухиной № 15, 17, 21, 23, 25, Театральной № 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, а также на улице Якоби 22, 24, 26, 28, 30, 32.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в соответствии с договорами РЗТ, подрядной организации предоставляется земельный участок для строительства новых жилых объектов. При этом застройщик обязуется за собственный счёт расселить и снести аварийные дома, расположенные на нём. В свою очередь, муниципалитет получает возможность ликвидировать аварийный жилой фонд без привлечения бюджетных средств.

- На каждой из обозначенных площадок, которые планировалось развивать в рамках механизма РЗТ, разные причины невыполнения обязательств. Но то, что заложниками недобросовестных подрядных организаций стали горожане – недопустимо! Поэтому принято решение о включении данных аварийных домов в муниципальную программу с последующим расселением и сносом аварийного жилого фонда до 2025 года. На освобожденных земельных участках предусмотрено строительство социальных объектов, – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Иркутск аварийное жилье расселение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
В Бурятии начнёт работу отделение дневного пребывания
Общество, 29.12.2020
Оно откроется на базе комплексного центра «Доверие» после снятия режима тотальной изоляции
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России
Общество, 29.12.2020
Соревнования проходили онлайн среди девушек 13-15 и 13-17 лет
В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств
В Бурятии выбрали лучшего преподавателя детской школы искусств
Общество, 29.12.2020
Им стала Ольга Малышева из Гусиноозёрской ДШИ
Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками
Спецборт из Москвы прибыл за улан-удэнкой, искусанной собаками
Общество, 29.12.2020
Правительство Бурятии выделило на спецборт шесть миллионов рублей
Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии
Итоги конкурса «Закон глазами детей» подвели в Бурятии
Общество, 29.12.2020
В конкурсе приняли участие более 150 детей
В Бурятии желания воспитанников детского центра исполнят в новогоднюю ночь
В Бурятии желания воспитанников детского центра исполнят в новогоднюю ночь
Общество, 29.12.2020
Дети из реабилитационного центра заранее написали Деду Морозу
В Бурятии сложилась сложная ситуация на дорогах
В Бурятии сложилась сложная ситуация на дорогах
Общество, 29.12.2020
На дорогах обильный снегопад и ветер
Бурятия простилась с Иннокентием Егоровым
Бурятия простилась с Иннокентием Егоровым
Общество, 29.12.2020
Церемония прощания с бывшим первым зампредом правительства Бурятии прошла в ФСК
В Улан-Удэ нашёлся пропавший в сентябре мужчина
В Улан-Удэ нашёлся пропавший в сентябре мужчина
Общество, 29.12.2020
Его остановили сотрудники ППС
В Бурятии алиментщик пытался смягчить приговор
В Бурятии алиментщик пытался смягчить приговор
Общество, 29.12.2020
Мужчину приговорили к реальному лишению свободы за долги
Буддийскому университету в Бурятии подарили 300 тысяч рублей
Буддийскому университету в Бурятии подарили 300 тысяч рублей
Общество, 29.12.2020
Жители республики также дарят хуваракам овощи и пельмени
В Бурятии призвали не ходить с детьми на новогодние праздники
В Бурятии призвали не ходить с детьми на новогодние праздники
Общество, 29.12.2020
Советы по детским праздникам дал Роспотребнадзор
В Улан-Удэ выходили малышку весом 690 граммов
В Улан-Удэ выходили малышку весом 690 граммов
Общество, 29.12.2020
Врачи провели ювелирную операцию, чтобы спасти новорождённую
В Байкальском музее можно будет погрузиться в озеро виртуально
В Байкальском музее можно будет погрузиться в озеро виртуально
Общество, 29.12.2020
Экспозиция в музее откроется через два года
Новогоднюю ёлочку подарили ковидному госпиталю Тункинской ЦРБ
Новогоднюю ёлочку подарили ковидному госпиталю Тункинской ЦРБ
Общество, 29.12.2020
Также персоналу вручили продуктовую корзину для чаепития

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^