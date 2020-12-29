В Иркутске мэрия расторгнула договоры РЗТ с застройщиками

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Подрядчики не расселили жителей аварийных домов



Договоры развития застроенных территорий (РЗТ) в Свердловском, Октябрьском и Ленинском округах Иркутска, которые в разное время были заключены между администрацией Иркутска и подрядными организациями, расторгнуты из-за невыполнения застройщиками обязательств по расселению жителей аварийных домов. Подрядные организации должны будут компенсировать убытки в связи с неисполнением обязательств, оплатить пени и штрафы на общую сумму более 204 млн рублей. Жители 53 аварийных домов в указанных районах будут расселены. Для расселения потребуется около 2,3 млрд рублей, в том числе 590,6 млн рублей за счёт бюджета города.



В частности, за счёт бюджетных средств в Ленинском округе планируется расселить жителей 254 квартир в домах на улице Норильской № 8, 11, 16, 20, Розы Люксембург № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, а также в переулке Восточный № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. В Свердловском округе подлежат расселению и сносу 24 дома, в которых расположены 218 жилых помещений, на улицах Аносова № 5, 7, 7а, 9, 11, 13, Мухиной № 15, 17, 21, 23, 25, Театральной № 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 20, а также на улице Якоби 22, 24, 26, 28, 30, 32.



Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в соответствии с договорами РЗТ, подрядной организации предоставляется земельный участок для строительства новых жилых объектов. При этом застройщик обязуется за собственный счёт расселить и снести аварийные дома, расположенные на нём. В свою очередь, муниципалитет получает возможность ликвидировать аварийный жилой фонд без привлечения бюджетных средств.



- На каждой из обозначенных площадок, которые планировалось развивать в рамках механизма РЗТ, разные причины невыполнения обязательств. Но то, что заложниками недобросовестных подрядных организаций стали горожане – недопустимо! Поэтому принято решение о включении данных аварийных домов в муниципальную программу с последующим расселением и сносом аварийного жилого фонда до 2025 года. На освобожденных земельных участках предусмотрено строительство социальных объектов, – пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов.

