 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Улан-Удэ холодильник с бесплатными угощениями опустел за 1,5 минуты

В Улан-Удэ холодильник с бесплатными угощениями опустел за 1,5 минуты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Золотой холодильник с бесплатными подарками вызвал ажиотаж среди улан-удэнцев

Всего 1,5 минуты понадобилось улан-удэнцам, чтобы полностью опустошить золотой холодильник с новогодними угощениями от телеканала ТНТ и ситкома «СашаТаня». Напомним, чудо-агрегат появился в парке «Юбилейный» ещё в прошлую пятницу, но открыли его только сегодня, 29 декабря.

Свои холодильники ТНТ установил сразу в нескольких городах России, один из них появился в том числе и в Улан-Удэ. Жители города сразу заприметили необычную конструкцию и сгорая от любопытства пробовали его открыть. Но дверца была надёжно запечатана, и о том, что же находится внутри оставалось только догадываться.

На самом деле холодильник «СашаТаня» был сверху до низу забит праздничными новогодними угощениями, которые ТНТ собирался абсолютно бесплатно подарить всем желающим. Но точное время открытия холодильника оставалось неизвестно до самого последнего момента. Чтобы узнать, когда же это произойдёт, потенциальные участники акции должны были внимательно следить за информацией в соцсетях телеканала в Иркутской области и Республике Бурятии ТНТ-Байкал. Как только стало известно время открытия холодильника, возле него в «Юбилейном» уже собралось приличное количество желающих получить угощение от ТНТ. Но надо отдать должное, все собравшиеся чётко соблюдали положенные правила: держали дистанцию, были в масках.

Новая креативная акция ТНТ была придумана в поддержку нового сезона ситкома «СашаТаня» (16+), который стартует в эфире телеканала 2 января в 21:00. В новых сериях главные герои Саша и Таня Сергеевы вместе со своим сыном Алёшкой пойдут первый раз в первый класс, а экс-олигарх Сильвестр Андреевич снова попытается вернуться в список самых богатых людей России.




телевидение Новый год подарки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске загранпаспорта детям вручает Дед Мороз
В Иркутске загранпаспорта детям вручает Дед Мороз
Общество, 29.12.2020
Также детям дарят сладкие подарки
Блогер из Улан-Удэ растрогала соцсети добрым поступком
Блогер из Улан-Удэ растрогала соцсети добрым поступком
Общество, 29.12.2020
Девушка пожалела бабушку со сладостями
В Бурятии антиковидную плазму перелили почти 300 пациентам
В Бурятии антиковидную плазму перелили почти 300 пациентам
Общество, 29.12.2020
В числе тех, кто сдал антиковидную плазму, оказался почётный донор России
В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки
В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки
Общество, 29.12.2020
Школа получила отремонтированный пищеблок
Житель Бурятии поставил мировой рекорд по разбиванию костей
Житель Бурятии поставил мировой рекорд по разбиванию костей
Общество, 29.12.2020
Рекорд установлен на шоу Первого канала
В Улан-Удэ холодильник с бесплатными угощениями опустел за 1,5 минуты
В Улан-Удэ холодильник с бесплатными угощениями опустел за 1,5 минуты
Общество, 29.12.2020
Золотой холодильник с бесплатными подарками вызвал ажиотаж среди улан-удэнцев
В Иркутске парни в одних трусах прокатились на лошадях
В Иркутске парни в одних трусах прокатились на лошадях
Общество, 29.12.2020
«Было холодно, но улыбки прохожих людей того однозначно стоили», - отмечают молодые люди
Лидера «Яблока» в Бурятии обвинили во взломе аккаунта
Лидера «Яблока» в Бурятии обвинили во взломе аккаунта
Общество, 29.12.2020
Наталье Семёновой даже поступали угрозы физической расправы
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
Общество, 29.12.2020
Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря
Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Общество, 29.12.2020
Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей
Приставы Бурятии просят звонить на «горячую линию»
Приставы Бурятии просят звонить на «горячую линию»
Общество, 29.12.2020
В ведомстве намерены поднять эффективность взаимодействия с людьми  
В Иркутской зоогалерее укладывают спать летучих мышей
В Иркутской зоогалерее укладывают спать летучих мышей
Общество, 29.12.2020
Строительство многоэтажек привело к снижению численности летучих мышей
Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Общество, 29.12.2020
Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^