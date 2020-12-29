Золотой холодильник с бесплатными подарками вызвал ажиотаж среди улан-удэнцев
Всего 1,5 минуты понадобилось улан-удэнцам, чтобы полностью опустошить золотой холодильник с новогодними угощениями от телеканала ТНТ и ситкома «СашаТаня». Напомним, чудо-агрегат появился в парке «Юбилейный» ещё в прошлую пятницу, но открыли его только сегодня, 29 декабря.
Свои холодильники ТНТ установил сразу в нескольких городах России, один из них появился в том числе и в Улан-Удэ. Жители города сразу заприметили необычную конструкцию и сгорая от любопытства пробовали его открыть. Но дверца была надёжно запечатана, и о том, что же находится внутри оставалось только догадываться.
На самом деле холодильник «СашаТаня» был сверху до низу забит праздничными новогодними угощениями, которые ТНТ собирался абсолютно бесплатно подарить всем желающим. Но точное время открытия холодильника оставалось неизвестно до самого последнего момента. Чтобы узнать, когда же это произойдёт, потенциальные участники акции должны были внимательно следить за информацией в соцсетях телеканала в Иркутской области и Республике Бурятии ТНТ-Байкал. Как только стало известно время открытия холодильника, возле него в «Юбилейном» уже собралось приличное количество желающих получить угощение от ТНТ. Но надо отдать должное, все собравшиеся чётко соблюдали положенные правила: держали дистанцию, были в масках.
Новая креативная акция ТНТ была придумана в поддержку нового сезона ситкома «СашаТаня» (16+), который стартует в эфире телеканала 2 января в 21:00. В новых сериях главные герои Саша и Таня Сергеевы вместе со своим сыном Алёшкой пойдут первый раз в первый класс, а экс-олигарх Сильвестр Андреевич снова попытается вернуться в список самых богатых людей России.
В Улан-Удэ холодильник с бесплатными угощениями опустел за 1,5 минуты
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