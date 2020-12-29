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В Иркутске парни в одних трусах прокатились на лошадях

В Иркутске парни в одних трусах прокатились на лошадях
Общество, 
«Было холодно, но улыбки прохожих людей того однозначно стоили», - отмечают молодые люди

Иркутяне Евгений Лохов и Егор Лесной, известный блогер, прокатились по центру родного города на лошадях. Казалось бы, что тут удивительного? Но парни были только в трусах, перчатках и сапогах, а также в новогодних шапочках.

- Было холодно, но улыбки прохожих людей того однозначно стоили. Зачем? Да почему бы и нет. Весело и хрен с ним, - отметил блогер на своей странице в Instagram.

О молодых людях написали СМИ, крупные городские паблики залили к себе фото удивительных «покатушек».

- Я начал читать комментарии. Знаете, что я понял? Очевидно, нашей целью было не только поднять людям настроение, но и поджечь жопы пользователям Сети. И это отлично у нас получилось. Значит, будет, о чем вспомнить. Но главное, что большая часть всё равно адекватна и оценила нашу выходку. Чему я очень рад. Желаю быть добрее и реагировать на нестандартные акции адекватно. Ведь без подобных событий, жизнь была бы слишком стандартной и пресной, - пишет Егор Лесной.

Молодой человек волонтёр, лидер движения «Спасай, а не болтай» – он вместе с друзьями очищает дно озеро Байкал от мусора. Недавно он выложил на краудфандинговой платформе Planeta.ru свой проект по Байкалу. Молодой человек собирает средства на покупку водолазного снаряжения, которое поможет поднимать со дня больше мусора.

- К этому проекту я пришёл за счет фридайвинга. Я на Байкале занимался на задержку дыхания, нырял и увидел, что здесь много мусора. И начали потихоньку собирать. Но на задержке дыхания много мусора не получается собрать, потому что ты находишься под водой какое-то ограниченное время. Хотелось бы больше, хотелось бы делать это безопаснее и профессиональнее, поэтому запускаем сбор средств на этой площадке для того, чтобы закупить необходимое оборудование и пройти профессиональное обучение водолазному делу, - рассказал о проекте блогер.
лошади блогеры
 
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