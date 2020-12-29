Лидера «Яблока» в Бурятии обвинили во взломе аккаунта

Лидер Бурятского отделения партии «Яблоко» Наталья Семёнова, она же известная певица Сабрино Амо, рассказала, как её обвинили во взломе чужого аккаунта. Судя по этой истории, шумиха вокруг проблемы собак выходит на новый уровень. Наталью Семёнову обвинили в том, что она якобы причастна к удалению с чужой страницы фотографий изуродованной собаками 20-летней улан-удэнки из посёлка Забайкальский. Как сообщал «Байкал-Daily», жуткие снимки обезображенного лица девушки с прошлой недели гуляют по мессенджерам и соцсетям.
- Господа хакеры, как вам такое? Прислали мне один пост, в котором меня обвиняют во взломе аккаунта какой-то, не очень хорошо разбирающейся в механизмах социальных сетей, женщины. Вероятно, на почве истерии вокруг моего поста про собак, у неё возникла паранойяльная идея, что ее аккаунт взломали мои единомышленники и удалили пост, в котором был коллаж из моего фото и фото изуродованного агрессивными собаками лица Татьяны Л., - поделилась Наталья Семёнова.
Она добавила, что этой женщине и её сторонникам и невдомёк, что такой контент удаляет администрация «Вконтакте» по жалобам пользователям. Так как подобные снимки нарушают политику сайта и этические нормы сообщества. Администрация «Вконтакте» блокирует страницы пользователей, о чём им же и сообщает, добавила лидера Бурятского отделения «Яблока».
- Чего только воспалённое сознание не рождает, - отмечает Наталья Семёнова. – Также могу добавить, что никоим образом не хочу навредить людям с неустойчивой психикой. Просто имейте ввиду, что если люди яростно защищают какую- то тему, если они ратуют за зверские способы расправы с животными, если они опускаются до оскорблений и травли кого- либо за их высказывания, значит, их психика порядком расшатана и не стоит им «соль на раны сыпать», что-то доказывая, в острой фазе. Они воспринимают окружающую действительность в искажённом виде.
На прошлой неделе Наталья Семёнова высказалась в защиту собак и дала понять, что она против умерщвления всех, без разбору, бродячих животных. «Отстрела» бездомных собак жители Бурятии массово требуют в соцсетях после нападения на девушку в микрорайоне Забайкальский. Наталья Семёнова же рассказала, как приютила бродячую собаку из стаи, и она выросла очень доброй. «Не удивлюсь, если вскоре поступят предложения, помимо собак, отстреливать бомжей, карманников, трудных подростков, людей без масок, злостных алиментщиков – короче, всех, кто гипотетически представляет угрозу для нас», - вступилась она за животных, добавив, что по Улан-Удэ в основном бегают бездомные «жалкие, замерзающие собаки».
Этот её пост в защиту собак вызвал озлобление у многих улан-удэнцев.
- Живодеры мне в личку несколько раз присылали страшные фотографии изуродованного лица Татьяны, угрожая расправой за мой пост. Более того под видом изуродованного лица Татьяны присылали другие, не имеющие к ней отношения, фотографии. Особо неадекватные вываливали их у меня на странице в комментариях и угрожали меня расстрелять, - рассказала Наталья Семёнова.
Она считает, что «данное поведение вскрывает жестокое озлобленное нутро живодеров, которые под видом защитников общества от собак создают себе PR».