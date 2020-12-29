Лидера «Яблока» в Бурятии обвинили во взломе аккаунта

- Господа хакеры, как вам такое? Прислали мне один пост, в котором меня обвиняют во взломе аккаунта какой-то, не очень хорошо разбирающейся в механизмах социальных сетей, женщины. Вероятно, на почве истерии вокруг моего поста про собак, у неё возникла паранойяльная идея, что ее аккаунт взломали мои единомышленники и удалили пост, в котором был коллаж из моего фото и фото изуродованного агрессивными собаками лица Татьяны Л., - поделилась Наталья Семёнова.





