В Бурятии военные подвели итоги боевой подготовки за 2020 год

Текущий год был особенно напряжённым для личного состава объединения ВВО



Командующий общевойскового объединения Восточного военного округа генерал-майор Валерий Солодчук подвёл итоги боевой подготовки соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Бурятии, за 2020 год.



Валерий Солодчук отметил, что текущий год был особенно напряжённым для личного состава объединения, было много мероприятий боевой подготовки, в которых военнослужащие показали высокий профессионализм. Весь личный состав успешно справился с поставленными задачами. Так, военнослужащие мотострелкового соединения приняли активное участие в крупных двухсторонних бригадных тактических учениях в Забайкальском крае на полигоне «Цугол».



Также, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на полигоне «Бурдуны» состоялся один из этапов российско-монгольское учения «Селенга-2020». В ходе учения были апробированы новые, нестандартные методы и способы борьбы с незаконными вооруженными формированиями.



- Мероприятия боевой подготовки войск были направлены на поиск и внедрение новых способов выполнения боевых и специальных задач, с учётом исторического и современного боевого опыта, – пояснил командующий общевойсковым объединением.



Кроме этого, Валерий Солодчук подчеркнул, что уровень полевой выучки личного состава вырос на 10%. В общевойсковой армии было проведено более 100 тактических учений, в том числе около 35 двусторонних, свыше 7 тысяч практических занятий по основным предметам боевой подготовки. Из них около 50% проведено в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



