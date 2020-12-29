Тяжелоатлетки Иркутской области взяли 11 медалей первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования проходили онлайн среди девушек 13-15 и 13-17 лет



Спортсменки Иркутской области выиграли 11 медалей на первенстве России по тяжёлой атлетике среди девушек 13-15 и 13-17 лет. Турнир проходит в онлайн-режиме с 23 по 29 декабря.



Среди девушек 13-15 лет в весовой категории 76 кг успешно выступила воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Анастасия Бурмецкая, завоевав три золотые медали. У неё первые места в рывке с результатом 66 кг, в толчке – 79 кг и в сумме двоеборья – 145 кг. Тренерами спортсменки являются Александр Шишмарев, Михаил Дроздов и Эдуард Бахвалов.



В этой же возрастной группе в весе свыше 81 кг три золотые медали взяла ангарчанка Екатерина Протасова. Её результат в рывке составил 73 кг, в толчке – 93 кг, в сумме двоеборья – 166 кг. Спортсменка тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Сибиряк» у Андрея Старикова.



Ещё одна спортсменка из СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Ксения Бурмецкая заняла второе место с результатом в сумме двоеборья 115 кг. Она также одержала победу в толчке с результатом 65 кг, в рывке она показала результат 50 кг. Тренеры спортсменки – Александр Шишмарев и Эдуард Бахвалов.



Среди девушек 13-17 лет в весовой категории 81 кг трёхкратным бронзовым призёром стала зиминская спортсменка Анастасия Снурницына. Она стала третьей в рывке с результатом 65 кг, в толчке – 84 кг, в сумме двоеборья – 149 кг. Она тренируется у Сергея Пугачева. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

