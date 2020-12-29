Иркутской области выделят 3 млрд рублей на жильё

Субсидия пойдёт на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе



Правительство Иркутской области заключило соглашение с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации о предоставлении субсидии из федеральной казны бюджету Иркутской области. Всего в 2021-2023 годах Иркутской области будет выделено 3 млрд 268,7 млн рублей на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.



Выделенные средства позволят застройщикам осуществить строительство инженерных сетей - объектов водоснабжения, сетей водоснабжения и водоотведения, систем теплоснабжения, строительство автомобильных дорог к жилым комплексам. Кроме того, планируется осуществить возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство инженерной инфраструктуры для жилых комплексов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

