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В Бурятии после пожара аэропорт перевели на электрообогрев

В Бурятии после пожара аэропорт перевели на электрообогрев
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Вопрос решался на комиссии по ЧС

В Муйском районе Бурятии прошло заседание комиссии по ЧС. Рассматривался вопрос о пожаре, который произошёл ночью 28 декабря в аэропорту посёлка Таксимо, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Возгорание произошло в котельной, пристроенной к гаражному боксу, расположенном на территории аэропорта. Из-за позднего сообщения о пожаре отстоять здание не удалось. Огонь уничтожил гаражный бокс с пристроенной котельной на площади 268 кв.м., а также два автомобиля.

В настоящий момент аэропорт функционирует в штатном режиме. По результатам проведенного заседания комиссии по ЧС было принято решение перевести здание аэропорта на электрообогрев.



пожар аэропорт
 
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