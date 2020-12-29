Синоптики озвучили прогноз погоды на 31 декабря
Бурятский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие три дня. Судя по прогнозу, жителей Бурятии в новогоднюю ночь ждёт морозная и ветреная погода. Местами температура будет опускаться до -42 градусов.
Так, по данным Бурятского гидрометцентра, 30-31 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -30,-35, местами до -43, по Прибайкалью при снеге -21,-26, днём -20,-25, местами -28,-33, по Прибайкалью, южным, юго-западным районам до -15-20 градусов.
В новогоднюю ночь, 1 января, по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Температура ночью -28,-33, местами -37,-42, по Прибайкалью при снеге -18, -23, днём -19,-24, местами -28,-33, по южному Прибайкалью до -12 градусов.
Морозная погода в республике установилась с прошлой недели. Также синоптики предупреждали об усилении морозов. При этом осень в регионе была достаточно тёплой, из-за чего в спячку не ложились спать медведи. Некоторые жители республики надеялись, что такая погода сохранится надолго.
Новогодняя ночь в Бурятии будет морозной
Общество, Фото:
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