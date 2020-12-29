Улан-удэнская школа попала на «Доску почёта России»

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Такой чести удостоилась школа №38



Средняя общеобразовательная школа №38 Улан-Удэ вошла в федеральный электронный реестр «Доска почёта России». Этот реестр создан по инициативе государственных, муниципальных, деловых, научных и творческих кругов и направлен на содействие в патриотическом воспитании граждан России.



Также за «активную созидательную деятельность и выдающиеся профессиональные достижения» была отмечена директор школы Валентина Турунхаева.



- Проект «Доска почёта России» по праву можно назвать не только всероссийским и национальным, но и по истине народным, который является своего рода «Визитной карточкой», национальным достоянием успехов и достижений России в лицах и судьбах самых достойных граждан, которым выпала великая миссия нести особую ответственность за своё государство, свой народ – свою Родину, - сообщает пресс-служба комитета по образованию Улан-Удэ.

