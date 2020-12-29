 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»

Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей

На сегодняшний день в списке «вывыездных» числятся свыше 42 тысяч жителей Бурятии. Суммарно они не погасили вовремя долги на сумму 7,5 миллиардов рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.

Не раз бывали случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолёта. Поэтому приставы советуют всем, кто планирует заграничную поездку, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости оплатить долги.

Ограничить в выезде за пределы России судебный пристав-исполнитель может должника при наличии долга свыше 30 тысяч рублей, а также отдельным категориям граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причинённый в результате преступления, с долгом свыше 10 тысяч рублей.



судебные приставы долги
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Общество, 29.12.2020
Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей
В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки
В Бурятии дети из села Россошино получили новогодние подарки
Общество, 29.12.2020
Школа получила отремонтированный пищеблок
Приставы Бурятии просят звонить на «горячую линию»
Приставы Бурятии просят звонить на «горячую линию»
Общество, 29.12.2020
В ведомстве намерены поднять эффективность взаимодействия с людьми  
В Иркутской зоогалерее укладывают спать летучих мышей
В Иркутской зоогалерее укладывают спать летучих мышей
Общество, 29.12.2020
Строительство многоэтажек привело к снижению численности летучих мышей
Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Житель Бурятии по своей вине сменил «условку» на колонию
Общество, 29.12.2020
Мужчина неоднократно нарушал общественный порядок
Бурятия попала в число регионов, где много тратят на Новый год
Бурятия попала в число регионов, где много тратят на Новый год
Общество, 29.12.2020
Бурятия оказалась по соседству с Дагестаном и Чечнёй
В Бурятии рассказали, на сколько подорожал тазик оливье
В Бурятии рассказали, на сколько подорожал тазик оливье
Общество, 29.12.2020
Бурятстат назвал цену новогоднего стола
Работники улан-удэнской ТЭЦ на восьмой день прекратили голодовку
Работники улан-удэнской ТЭЦ на восьмой день прекратили голодовку
Общество, 29.12.2020
Протестовавшие сотрудники ТГК-14 начнут выход из голодовки с сухарей
Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка
Жители Бурятии приобретают жильё с помощью неипотечных сервисов Сбербанка
Общество, 29.12.2020
Спрос на подобные дистанционные услуги вырос более, чем в 2 раза
В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения
В сёлах в Бурятии не установили тактильные схемы движения
Общество, 29.12.2020
12 должностных лиц привлечены ответственности
Бизнесмен пользовался недрами Бурятии без лицензии
Бизнесмен пользовался недрами Бурятии без лицензии
Общество, 29.12.2020
Предпринимателя оштрафовали за нарушение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^