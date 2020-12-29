Они накопили долгов на более чем семь миллиардов рублей
На сегодняшний день в списке «вывыездных» числятся свыше 42 тысяч жителей Бурятии. Суммарно они не погасили вовремя долги на сумму 7,5 миллиардов рублей, сообщили в УФССП по Бурятии.
Не раз бывали случаи, когда отдых несостоявшихся туристов был испорчен из-за нехватки нескольких часов для подготовки процессуальных документов до вылета самолёта. Поэтому приставы советуют всем, кто планирует заграничную поездку, не менее чем за 10 дней, проверить себя на наличие исполнительных производств и при необходимости оплатить долги.
Ограничить в выезде за пределы России судебный пристав-исполнитель может должника при наличии долга свыше 30 тысяч рублей, а также отдельным категориям граждан, забывшим оплатить алименты, компенсацию морального вреда, а также вред, причинённый в результате преступления, с долгом свыше 10 тысяч рублей.
Свыше 42 тысяч жителей Бурятии «невыездные»
Общество, Фото:
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